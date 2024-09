Fani od jakiegoś czasu bacznie przyglądają się Agnieszce Kotońskiej z "Gogglebox". Gwiazda TTV była ostatnio mniej aktywna w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci zaczęli podejrzewać, że w życiu kobiety może dziać się coś niedobrego. Na jej profilu zaczęły pojawiać się komentarze o rozwodzie. "Piszą, że rozchodzicie się z Arturem... Jak wy czujecie się, gdy tak złe i fałszywe info o was dają?" - pisała jedna z fanek. "No co zrobić... ŻYCIE" - odpowiedziała Agnieszka. Niektórzy uznali jej komentarz za dosyć dwuznaczny. Na profilu znów zaczęły pojawiać się teorie odnośnie rozstania z Arturem. Celebrytka postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała fragment filmu z wesela

"Gogglebox". Agnieszka Kotońska na romantycznym zdjęciu z mężem. Spójrzcie na hasztagi

Wygląda na to, że u Kotońskich wszystko w porządku, czego dowodem ma być ostatnio opublikowane zdjęcie. Widzimy na nich Agnieszkę i Artura, którzy wymieniają się czułościami. Agnieszka w opisie dodała sporą ilość hasztagów. "Kocham", "Bez ciebie nie ma mnie", "Na zawsze razem" - pisała. Zdjęcie skomentował nawet sam Kotoński. "Kocham cię" - pisał. "Ja więcej" - odpisała Agnieszka. W dyskusję włączyła się również jedna z fanek. "Gazety piszą, że się rozstali, a tu piękna para w sobie zakochana. Coś pięknego" - czytamy. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziesz w naszej galerii.

Kotońscy Otwórz galerię

"Gogglebox". Agnieszka Kotońska pójdzie pod nóż? Od zawsze o tym marzyła

Jakiś czas temu internauci dopytywali Kotońską o ingerencję w swoją urodę. Wówczas Agnieszka zaprzeczała, jakoby miała poddać się jakimś zabiegom upiększającym. Wyznała jednak, że być może w przyszłości rozważy jeden z nich. Jak sama jednak zdradziła, przed podjęciem decyzji powstrzymuje ją strach związany z ewentualnymi komplikacjami. Niedawno jednak Kotońska wyznała, że coraz bardziej zaczyna rozważać operację biustu. "Szykuję się do niej. To jest kolejne marzenie na mojej drodze marzeń. Jak będę robić biust, to na bank będę wam relacjonować i mówić" - pisała na swoim profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Agnieszka Kotońska pozuje przed lustrem w samym bikini. Schudła 41 kilogramów