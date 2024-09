Kościelny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja był w ostatnim czasie bez dwóch zdań jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w show-biznesie. Zakochani sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 25 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Choć od tego wydarzenia minął już niemal miesiąc, jego szczegóły cały czas ciekawią fanów wokalistki. W najnowszym wywiadzie Roxie uchyliła rąbka tajemnicy na temat prezentów ślubnych - również tych, który... nie dostała.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyznała, co sądzi na temat ślubu

Roksana Węgiel nie dostała na ślub żelazka. Jeden z prezentów był nietypowy

Roksana Węgiel nie miała zbyt dużo czasu, aby odpocząć po weselnych przygotowaniach i udać się na długą podróż poślubną. Ruszyła do pracy, a jej efektem jest m.in. nowa wersja utworu "Damą być", którą nagrała wraz z Marylą Rodowicz. Wokalistki spotkały się w studiu Radia Eska, aby porozmawiać o nowym projekcie. Przy okazji dziennikarz zagadnął Roxie także o strefę prywatną i zapytał, czy coś zmieniło się w jej życiu po ślubie. Węgiel przyznała, że bardzo istotna była dla niej sama uroczystość. - To jest przypieczętowanie miłości i jest to przepiękny akt. Przysięgasz miłość przed Bogiem - odpowiedziała. W tym momencie do rozmowy włączyła się Maryla Rodowicz. Gwiazdę ciekawiła z kolei bardziej pragmatyczna strona wesela i zapytała młodszą koleżanką o to, jakie prezenty dostali z tej okazji.

Różne, dostaliśmy piękne sentymentalne prezenty w postaci ikon różnych świętych. To było ciekawe dla nas

- wyjawiła. Na odpowiedź Roxie zareagował dziennikarz, dopytując, czy teraz na ślub nie daje się już żelazka czy kompletu pościeli. - My nie dostaliśmy - odparła rozbawiona.

Maryla Rodowicz miała być na ślubie Roksany Węgiel

Na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja gościło wiele gwiazd ze świata polskiego show-biznesu w tym m.in. Maffashion i Michał Danilczuk. Zaproszenie na wydarzenie dostała też Maryla Rodowicz, jednak artystka miała w tym dniu inne zobowiązania. - Niestety, nie uda mi się dotrzeć na wesele, nie szykuję więc żadnej kreacji, bo mam w tym dniu koncert, który był wcześniej umówiony i zorganizowany. Ale oczywiście życzę jej wszystkiego najlepszego - mówiła w rozmowie z "Faktem".