22 września Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach będą świętować 12. rocznicę ślubu. W 2012 roku uroczystością pary żył cały polski show-biznes, a zdjęcia z wydarzenia obiegły niemal wszystkie media. Dziennikarka i muzyk do dziś tworzą zgrane małżeństwo. Szczęście córki na co dzień widzi Aleksander Kwaśniewski. Polityk nieczęsto wypowiada się na temat zięcia, ale gdy to robi, mówi o nim zawsze w samych superlatywach.

Aleksander Kwaśniewski jest zachwycony Kubą Badachem

Jakiś czas temu Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Radiem Zet niespodziewanie nawiązał do zawodowych osiągnięć zięcia. - Nie nucę żonie, bo jak mam w rodzinie Kubę Badacha, który jest wybitnym artystą, to przestałem nucić - wyjawił, zaznaczając, że jego własne umiejętności muzyczne są "nieakceptowalne". Wcześniej jednak polityk zdradził jeden z prywatnych sekretów Badacha i Kwaśniewskiej. Słowa Kwaśniewskiego wprost sugerują, że z zięciem łączą go bardzo ciepłe relacje.

Kuba Badach świetnie sprząta i to jest wielkie szczęście Oli, bo ona nie jest wielką fanką sprzątania

- wyjawił w podcaście "Trójkąt". Przy okazji sprawił też komplement córce. - Kuba sprząta, a Ola jest znakomitą kucharką. Ja uważam, że Ola, jeśli chodzi o kuchnię włoską, to osiąga absolutnie pozycje szczytowe, znakomite - dodał Aleksander Kwaśniewski.

Tak Aleksander Kwaśniewski mówił o zięciu zaraz po ślubie

Tuż po ślubie Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha ojciec panny młodej gościł w programie "Kropka nad i". Polityk nie krył wówczas wzruszenia. - Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jedyna córka wydana za mąż za przemiłego człowieka, bardzo zdolnego, utalentowanego, wrażliwego, dobrego. Tylko im życzyć wszystkiego najlepszego, żeby związek był jak najwspanialszy - mówił. W rozmowie z Moniką Olejnik Aleksander Kwaśniewski wyjawił także, że zięć zrobił na nim ogromne wrażenie występem podczas wesela. - To utalentowany człowiek. Na scenie jest niezwykle przebojowy. Widać, że to jest zwierzę sceniczne - dodał. Dziennikarka pytała wówczas polityka także, czy chciałby, aby Badach mówił do niego "tato". - A jak ma mówić inaczej? Przecież nie będzie mówił do mnie "panie prezydencie". To byłoby dopiero zabawne. Pewnie przejdziemy na ty - podsumował Kwaśniewski. Zdjęcia ze ślubu pary możecie podejrzeć poniżej.

