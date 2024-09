Jubileuszowy sezon "Ślub od pierwszego wejrzenia" wystartował pełną parą. W pierwszym odcinku serii mieliśmy okazję poznać wszystkie szczęśliwe uczestniczki, które staną na ślubnym kobiercu z nieznajomą osobą. W drugim poznaliśmy panów, a w trzecim pierwsza para powiedziała sobie "tak". Pozostałe szykowały się do swoich uroczystości. Wśród nich znalazł się Piotr. Mężczyzna był wyraźnie poddenerwowany przed poznaniem przyszłej żony. W drodze na ceremonię rzucił kilka kąśliwych uwag do przyjaciółki. To zdecydowanie nie przypadło do gustu internautom.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr zestresował się przed ślubem. Tak potraktował przyjaciółkę

Jeszcze tydzień temu widzowie byli poruszeni smutną historią Piotra. Przypominamy, że mężczyzna część dzieciństwa spędził w domu dziecka. 40-latek ma również dziecko z poprzedniego związku, co bez wątpienia postawiło wysoką poprzeczkę ekspertkom, bo nie każda panna młoda jest w stanie zaakceptować przeszłość partnera. W najnowszym odcinku trudna historia uczestnika przeszła jednak w niepamięć. Mężczyzna bez wątpienia był cały w emocjach. Towarzyszył mu też stres, a przede wszystkim strach. - Te nerwy, ta cała otoczka, to wszystko rosło. Irytowało mnie wszystko - wyznał przed kamerami. Gdy jechał samochodem z przyjaciółką, ta wyraźnie próbowała go podnieść na duchu i jakoś zagadać, aby zeszły z niego emocje i puścił stres. Ten był jednak wyraźnie rozdrażniony jej pytaniami i na każde z nich odpowiadał stanowcze i oschłe "nie". Zdjęcia z odcinka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr podpadł internautom. To mu zarzucają

Wspomniana rozmowa szybko została opublikowana w mediach społecznościowych programu. Internauci nie czekali długo i niemalże od razu ruszyli do komentowania. Nie wszystkim podobał się sposób, w jaki Piotr potraktował przyjaciółkę. Wielu zarzucało mu, że zachował się niestosownie. "Coś podejrzewam, że ten pan ma nieprzerobione traumy, które odbijają się na obecnym życiu i partnerka nie będzie miała łatwo" - napisała jedna z internautek. "Czuć narcyzem na kilometr" - dodała kolejna. "Może być z nim najciężej ze wszystkich uczestników..." - stwierdziła następna. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie. Przypominamy, że premierowe odcinki programu są emitowane we wtorki o godz. 21.30. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert wydają krocie na rehabilitację dla córki. Szokujące wyznanie.