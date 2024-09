O ich kryzysie media huczą raz na jakiś czas. Dziś Edyta Golec dzieli się radosną nowiną

Znane małżeństwo będące fundamentem zespołu Golec uOrkiestra świętuje 24. rocznicę ślubu. Historia pary sięga jeszcze czasów liceum, kiedy to poznali się i postanowili nie tylko współtworzyć muzykę, ale zostać parą. W 1998 roku wraz z bratem Łukasza Golca, Pawłem, założyli zespół i od tamtej pory cieszą się niesłabnącym uznaniem wśród słuchaczy. Z biegiem lat związek Golców przekształcił się w trwałe małżeństwo, które w przyszłym roku będzie świętować tzw. srebrne gody.

Edyta Golec w poruszającym wpisie. "Dziękuję, że byłeś"

Edyta Golec we wtorek rano na Instagramie zamieściła wpis z okazji rocznicy ślubu. Opublikowała zdjęcia zarówno archiwalne sprzed 24 lat, jak i aktualne. Wśród nich nie zabrakło także nagrania ze ślubu. Całość podsumowuje krótki opis, w którym dziękuje małżonkowi za wspólne lata bycia razem. "Dziękuję, że byłeś wtedy i ciągle trwasz do dziś…" - napisała. W odpowiedzi na poruszającą wiadomość, w komentarzach nieustannie spływają gratulacje od fanów i przyjaciół. "Dobrze, że jesteście", "Jesteście przykładem pięknego małżeństwa, zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym" - czytamy.

O małżeństwie Golców krążyły plotki. "Nie ma żadnego kryzysu"

W ostatnim czasie media obiegły doniesienia o możliwym kryzysie w związku Golców. Mimo to, zarówno Edyta, jak i Łukasz Golcowie, konsekwentnie unikali jednoznacznych wypowiedzi na temat rzekomych problemów. Sytuację skomentował nawet Paweł Golec: - Totalna ściema. Tam jest wielka miłość i nie ma żadnego kryzysu. Jest to historia wyssana z palca" - mówi "Gazecie.pl"

Edyta Golec w jednym z wywiadów zdradziła jednak, że na początku jej związku z Łukaszem, znajomi nie wróżyli im wspólnej przyszłości. Doradzano im nawet, aby zastanowili się, czy do siebie pasują: - Studiowałam wtedy na Akademii Muzycznej w Katowicach. Świat show-biznesu był dla mnie odległy. Były to zupełnie dwa światy" - wyjawiła serwisowi Pomponik. Dodała jednak: - Zostawiłam to. Stwierdziłam, że co ma być, to będzie. Jak będziemy mieli być razem, to będziemy. Dziś Edyta Golec podkreśla, że jej małżeństwo "przechodziło kryzysy", jednak zawsze udawało im się je pokonywać, bo "walczyli do końca". Para wspólnie wychowuje troje dzieci - dwudziestoletniego Bartłomieja, osiemnastoletnią Antoninę oraz szesnastoletniego Piotra.