W życiu Karoliny Gilon nastąpiła wielka rewolucja. Niedawno celebrytka wyjawiła, że spodziewa się dziecka. - Nigdy nie planowałam, że będę matką, że to mój cel w życiu. Kocham już to dziecko, więc wiem, że będę wspaniałą mamą, zrobię wszystko, by dziecko wychowywało się w pełnej rodzinie - powiedziała w programie "halo tu polsat". Chociaż Karolina Gilon przygotowuje się do nowej roli, to nie znika ze świata show-biznesu. Ostatnio pojawiła się na widowni "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z nami opowiedziała o swojej karierze.

Karolina Gilon miała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Plany się zmieniły

Prezenterka wyjawiła nam, że planowała sprawdzić się na parkiecie. - Teraz jesienią nie mamy "Love Island", dlatego że ja miałam tańczyć w "Tańcu z gwiazdami". Nie wiem, czy o tym wiecie, ale tak miało tak być. Nie chcę użyć słowa niestety, ponieważ nie żałuję, bo nie oddałabym ciąży za nic w świecie, aczkolwiek byłam wzruszona, jak oglądałam tancerzy - powiedziała nam Karolina Gilon. Prezenterka dodała, że bardzo chciałaby wystąpić w tanecznym formacie. - Marzę, żeby być na parkiecie, ale nigdy nie było mi dane, ponieważ zawsze miałam "Love Island" - mówiła. Gilon dodała, że nastawiła się na występ w programie Polsatu i już ćwiczyła różne ruchy. - Widzę te dwie kreseczki na teście i mówię: Oho, no to potańczyłam - skwitowała w wywiadzie.

Co dalej z "Love Island"? Karolina Gilon mówi o przyszłości programu

W rozmowie z nami Karolina Gilon wyjawiła także, że planuje wrócić do programu "Love Island". - Na wyspę miłości jak najbardziej. Nie oddam tego tronu nikomu. Ja wiem, że stacja jest tak rodzinna, że może poczekają na mnie lub będę miała tyle energii i siły, i nasze dziecko będzie na tyle zdrowe, że będziemy mogli już tej wiosny pojechać? Zobaczymy - powiedziała. Zagwarantowała, że program wróci na antenę. - Na pewno "Love Island" wisi w powietrzu i na pewno wrócimy do naszych fanów - skwitowała Gilon. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon zdradziła, jak się czuje w ciąży. To spotkało ją w pierwszym trymestrze