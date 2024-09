Marianna Schreiber żadnego zajęcia się nie boi. Jak trzeba, to zostanie modelką, ubierze mundur, zawalczy w oktagonie lub wypuści piosenkę. Jej najnowszy utwór, wydany w piątek trzynastego, jest swego rodzaju podsumowaniem działalności medialnej, o której dużo mówi się od ponad roku. Spójrzcie, co na ten temat piszą obserwatorzy influencerki.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa szczerze o Schreiber. Wzięłaby udział we freakach?

Marianna Schreiber rozpoczyna muzyczną karierę? "Dla mnie za mocne"

Aktywistka i freak fighterka obwieściła światu wydanie singla na Instagramie. "Marianna Schreiber - 'Dla atencji', już na YouTube. Aaaaaaaa. Kto nagra najśmieszniejszego tiktoka do tego refrenu - stanie w moim narożniku 5 października na Clout MMA" - zapowiedziała sama zainteresowana. Trzeba przyznać, to propozycja kusząca dla fanów Schreiber. Nie tylko sama treść utworu potrafi zaskoczyć, ale i to, co widzimy w teledysku. Influencerka postanowiła załączyć do niego fragment rozmów z Wojewódzkim i Stanowskim. W międzyczasie możemy podziwiać kadry z basenu czy filmiki z córką. Schreiber przypomniała także wymianę słów z Rozenek-Majdan, która dotyczyła stylu.

Jak ocenili ją słuchacze? Reakcje nie były jednoznaczne. "Całkiem spoko", "Królowa polskich freak fightów", "Kibicuje tobie Marianna" - czytamy w komentarzach od fanów. Nie zabrakło oczywiście głosów sprzeciwu. "Dla mnie za mocne", "To się nie dzieje naprawdę", "Pokazałaś już wiele razy się z żenującej strony... udawanie płaczu podczas konferencji, kopanie podczas f2f, zmiana poglądów, teraz ta 'piosenka'" - czytamy. Co sądzicie?

Marianna Schreiber w jej najnowszym teledysku https://www.youtube.com/watch?v=clR5obIRlHY

Marianna Schreiber chce zawalczyć z mamą Magicala. "Umów należy dotrzymywać"

Ostatnia konfrontacja w oktagonie Schreiber i Małgorzaty Zwierzyńskiej nie doszła do skutku, gdyż rywalka aktywistki trafiła do aresztu. Obecnie są szanse na tę walkę, co Marianna podkreśliła w poście z ostatniego programu Clout MMA. "Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać @cloutmma. Obiecałam walkę Małgorzacie i słowa dotrzymam. Jeżeli nie pójdzie do więzienia znów…ech… Mam nadzieję, że Małgorzata będzie się dobrze prowadziła" - oznajmiła Schreiber tuż przed wypuszczeniem piosenki.