Paulina Sykut-Jeżyna od lat jest związana z telewizją Polsat i nie może narzekać na brak pracy. Pogodynka prowadziła m.in. "Taniec z gwiazdami" u boku Krzysztofa Ibisza (zobaczymy ją też w formacie w jego najnowszej edycji). Teraz z kolei wraz ze wspomnianym prezenterem współprowadzi nową śniadaniówkę stacji "halo tu polsat". Oboje radzą sobie fenomenalnie. Ponadto Sykut-Jeżyna prężnie działa na Instagramie, gdzie zgromadziła 362 tys. obserwatorów. Okazuje się jednak, że życie prezenterki nie jest usłane różami. Od lat zmaga się z poważną chorobą.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna o miłości, rodzinie, obowiązkach

Paulina Sykut-Jeżyna cierpi na okropne migreny

Paulina Sykut-Jeżyna na Instagramie chętnie publikuje kadry z planów i chwali się sesjami zdjęciowymi. Jednak instagramowe konto traktuje też jako formę pamiętnika i często pisze o swojej codzienności. Pokazuje chwile spędzone z rodziną czy swoje metamorfozy u fryzjera. Tym razem jednak postanowiła podzielić się osobistym i trudnym wyznaniem. Chodzi o jej zdrowie. Prezenterka przyznała, że cierpi na migreny, a więc napady silnego bólu głowy, które mogą trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Bólowi temu towarzyszą też inne dolegliwości, jak m.in. wrażenie wysadzania oka, nudności i wymioty, światłowstręt, nadwrażliwość na hałas i zapach.

Pierwszy atak bólu głowy miałam w pierwszej klasie podstawówki. Ból nauczył mnie pokory i szacunku do zdrowia. Z czasem zaczęłam lepiej rozumieć swój organizm i czytać wszystkie sygnały, które wysyła

- zaczęła wpis.

Sykut-Jeżyna jednocześnie zdradziła, że nauczyła się już radzić z bólem, ale mimo to ten utrudnia jej życie i hamuje kolejne działania. "Migrena to mój hamulec i choć nauczyłam się z nią żyć, dzisiaj przez chwilę pomyślałam: jakby to było, gdyby jej nie było. Migrena, to choroba neurologiczna, wymagająca leczenia i opieki specjalistów" - napisała 12 września, kiedy przypada Europejski Dzień Migreny.

Jak radzić sobie z migrenami?

Migrena jest chorobą, z którą w Polsce zmaga się nawet 3,6 miliona osób. Większość chorych to kobiety - czytamy w raporcie "Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia" Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) z 2019 roku. Migreny leczy się farmakologicznie, jednak ważne jest też prowadzenie określonego stylu życia: ograniczenie stresu, zmiana diety, wdrożenie regularnej aktywności fizycznej czy przestrzeganie higieny snu. Należy podkreślić, że jeśli cierpimy na silne i nawracające bóle głowy, konieczna jest konsultacja lekarska. Więcej na temat migreny przeczytacie TUTAJ.