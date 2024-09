Niedawno wystartował nowy sezon programu "Top Model". W drugim odcinku ponownie zobaczyliśmy uczestników na castingach. Przed jurorami zaprezentował się m.in. Piotr z Krakowa, który został poproszony przez Dawida Wolińskiego o zrobienie czegoś kreatywnego. Uczestnik włożył za kulisami futro i wrócił na wybieg. Jurorzy nie byli zadowoleni. - I gdzie zaskoczenie? - pytał Dawid Woliński. - Nie ma zaskoczenia? - odparł Piotr. - Ale co, że ja futra nie widziałem? - komentował niezbyt zachwycony juror. Uwagę w odcinku zdecydowanie przykuła 21-letnia Julia, która jest mamą trzylatka.

"Top Model". Julia zdobyła złoty bilet. "To jest dla mnie ogromna szansa"

W ostatnim odcinku na castingu do programu "Top Model" pojawiła się Julia Knach. Uczestniczka przyznała, że ma doświadczenie przed obiektywem, jednak nigdy nie pracowała w modelingu profesjonalnie. - Ale czuję się w tym jak ryba w wodzie. To jest moje ogromne marzenie - mówiła w programie. Jurorzy nie kryli zachwytu urodą uczestniczki. - Jakie oczy ogromne, przepiękne. (...) Nie wstydzi się - mówiła Joanna Krupa. Wszyscy byli zgodni, że znaleźli nową następczynię Klaudii El Dursi i przyznali Julii złoty bilet. Uczestniczka nie kryła wzruszenia. - To jest dla mnie ogromna szansa i na pewno, obiecuję, że wykorzystam ją - mówiła. Joanna Krupa cały czas wychwalała uczestniczkę. - Julia, ty masz wszystko, dziewczyno. Urodę, wzrost, osobowość. Jesteś wspaniała. Dziękuję, że tu jesteś z nami - powiedziała.

"Top Model". Jurorzy zachwyceni urodą Julii. A internauci? "Zmarnowany złoty bilet"

Na instagramowym profilu produkcji "Top Model" pojawił się klip z castingu Julii. Internauci ruszyli ze swoimi opiniami na temat urody dziewczyny. Większość komentujących zgodnie stwierdziła, że nie powinna dostać złotego biletu. "Fajna, ładna, ale czy ten złoty bilet był potrzebny? No nie wiem", "Na złoty bilet nie zasłużyła", "Nie wyróżnia się niczym", "Bez przesady", "Dosłownie każdy, kto się dostał, był lepszy", "Zmarnowany złoty bilet" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Top Model". Ta uczestniczka od razu wiedziała, czego chce. Na castingu sama biła sobie brawo