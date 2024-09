Monika Mrozowska zyskała rozpoznawalność lata temu dzięki roli Majki w serialu "Rodzina zastępcza". Po zakończeniu produkcji jej aktorska kariera znacznie zwolniła, ale Mrozowska cały czas funkcjonuje w show-biznesie. Jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się m.in. wegetariańskimi przepisami, poradami urodowymi czy zdrowotnymi. Ostatnio Monika Mrozowska na tapet wzięła naturalne sposoby radzenia sobie ze stresem. Jak wyznała, stawia na proste rozwiązania. "Testuję je od lat i co jakiś czas dokładam do nich coś nowego" - pisze na Instagramie celebrytka.

Monika Mrozowska stawia na aktywność. Stara się też unikać stresujących sytuacji

W instagramowym wpisie Monika Mrozowska zaznaczyła, że w stresujących sytuacjach bardzo wspiera ją zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu. Jak wyznała, działa na nią nie tylko joga, ale też bieganie. "Już po 30 minutach truchtania wracam do domu z czystą głową" - poleca. Mrozowska wskazała także na mniej oczywiste metody radzenia sobie ze stresem. Jedną z nich jest unikanie jazdy samochodem, gdy nie jest to absolutnie konieczne. "Do przedszkola rano, jeśli jest ładna pogoda, mojego syna odprowadzam na piechotę. Dzięki temu mamy piękny, 30-minutowy spacer i unikamy nerwów związanych z porannymi korkami na mieście" - napisała. Jak radzi sobie w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych? "Korzystamy z komunikacji miejskiej" - dodała.

Monika Mrozowska na stres poleca... drzemki. To nie wszystko

Monika Mrozowska zauważyła także, że gdy obowiązki ją przerastają, nadrabianie wszystkiego za wszelką cenę, nie wypływa na nią dobrze. Dlatego "gdy sprawy wymykają się spod kontroli", decyduje się na przerwę. "Na kubek ulubionej herbaty, na kilkanaście minut jogi lub… drzemkę. Dzięki takiej krótkiej regeneracji wracam do pracy z nową energią i siłą" - zapewnia. Jako ostatni punkt radzenia sobie ze stresem celebrytka wymieniła homeopatię. Wyznała, że stosuje tę metodę od lat i korzysta z porad homeopaty. Warto jednak wspomnieć, że homeopatia od dawna wzbudza spore kontrowersje. Krytykowana jest m.in. za brak skuteczności i działanie podobne jak przy placebo. "Homeopatia nie ma udowodnionego działania i z tego powodu wiele organizacji, takich jak chociażby European Academies’ Science Advisory Council (Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Akademii Naukowych), odradza jej uznawanie i stosowanie u ludzi" - czytamy w artykule opublikowanym na wyborcza.pl.