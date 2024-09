Wraz z jesienną ramówką stacji TVN na antenę wrócił uwielbiany przez widzów "Ślub od pierwszego wejrzenia". Program od początku wywołuje kontrowersje i doczekał się już dziesięciu sezonów. Tym razem uczestników łączą w pary trzy ekspertki, Hanna Kąkol, Zuzanna Butryn i Julitta Dębska. Już po emisji pierwszego odcinka padło wiele krytycznych słów odnośnie podejścia pań do powierzonego im zadania. Za nami dwa pierwsze odcinki nowego sezonu i na tym etapie poznaliśmy już wszystkich uczestników. Teraz przyszedł czas na typowanie par. Widzowie już mają swoich faworytów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czas na pierwsze typowania. Kogo z nim połączono?

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieliśmy okazję poznać panów biorących udział w eksperymencie. Jednym z nich jest 40-letni Piotr z Poznania. Uczestnik jest drugą osobą w historii programu, która zgłosiła się do eksperymentu, mając już dziecko. Pamiętacie Martę Podbioł, która pojawiła się w programie wraz ze swoim synem? Decyzja o udziale dziecka w programie wywołała swego czasu gorącą dyskusję wśród widzów.

Piotr wyznał, że do trzeciego roku życia przebywał w domu dziecka, a potem trafił do rodziny adopcyjnej, ale jak sam podkreślił, nie był to dla niego łatwy czas. Uczestnik od razu zaskarbił sobie sympatię widzek. Padły nawet odważne deklaracje. "Jak mu nie wyjdzie, to go biorę!", "Dobry człowiek! Oby znalazł druga połówkę" - czytamy w komentarzach, które pojawiły się na profilu programu na Facebooku. Po emisji drugiego odcinka widzowie zabrali się za typowanie par. Już za tydzień dowiemy się, jakie decyzje podjęły ekspertki, ale fani programu już mają swoje typy. Co ciekawe, zagłosowali jednomyślnie. Jak sądzicie, kogo połączono w pary? Jak się okazuje, niezależnie od preferencji widzów stacja TVN rzekomo popsuła całą zabawę i już zdradziła, jakie były typy ekspertek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". TVN zepsuł całą zabawę? Już wiadomo, kogo z kim połączono

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają wątpliwości, że dla Piotra idealną partnerką będzie Agata. Co ciekawe, w zapowiedziach kolejnego odcinka dopatrzono się szczegółów świadczących o tym, że te opinie powielają także ekspertki. 'Agata i Piotr. Było widać jego bordo pas, jak Agata szła" - skwitował jeden z widzów. Na tym nie koniec. Jak się okazuje TVN "zdradził" także drugą parę. "Joanna z Kamilem już wiadomo na sto procent. Widać to na ujęciu. Świadek Kamila jest jedyną osobą ze wszystkich ślubów, która ma niebieski krawat i kwiatek przy miejscu na poszetkę" - czytamy w komentarzach. Trzecią parą wytypowaną przez widzów jest Damian i Agnieszka. Co ciekawe, w ich przypadku widzowie także szybko znaleźli potwierdzenie w zapowiedzi kolejnego odcinka. "Agnieszka z Damianem. Było widać babcię Damiana, jak szła Agnieszka" - dodał widz. A wy, jakie są wasze typy?