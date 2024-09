9 września dowiedzieliśmy się, że księżna Kate zakończyła chemioterapię. Jak podkreśliła sama Middleton, nie oznacza to, że jest w pełni zdrowa. W tym temacie postanowiła wypowiedzieć się dziennikarka Joanna Górska, która w 2017 roku dowiedziała się, że ma raka piersi. Podczas programu "Pytanie na śniadanie" wyjawiła, jak to wpływa na rodzinę osoby chorej, jak i na nią samą.

Joanna Górska mówi o chorobie księżnej Kate. Sama zmagała się z rakiem

Podczas wydania "Pytanie na śniadanie" 10 września jak zwykle usłyszeliśmy co nieco o gwiazdach. Kącik show-biznesowy prowadziła Anna Lewandowska. W pewnym momencie wspomniała o wzruszającym filmie, który pojawił się na instagramowym profilu księżnej Kate i księcia Williama. Zaznaczyła, że księżna zakończyła chemioterapię. O sprawie postanowiła wypowiedzieć się Joanna Górska, która kilka lat temu zmagała się z rakiem piersi.

Robert Stockinger, który tworzy z dziennikarką duet w śniadaniówce, zapytał: "Jaki etap leczenia może to oznaczać?". - Mało wiemy na temat nowotworu księżnej. Natomiast zakończenie chemioterapii, tych dziewięć miesięcy wlewów, na pewno jest to ciężki moment. Wiemy, że księżna jest po operacji. Pewnie będzie jeszcze miała radioterapię, ale nie chcę wróżyć z fusów. Na pewno te dziewięć miesięcy leczenia to jest duże wyzwanie dla rodziny. (...) Dziękują za wsparcie, bo w czasie chorowania bardzo dużo pacjentów otrzymuje wsparcie od bliskich, od rodziny, od przyjaciół i od znajomych. To jest bardzo ważne. Dla mnie szczególnie wzruszające. Wczoraj bardzo długo na ten temat myślałam - mówiła w programie prowadząca.

Jest też dużo takich słów, że film wyreżyserowany, że księżna ma włosy. To jest normalne, bo niektóre pacjentki onkologiczne decydują się na czepek chłodzący i wtedy włosy tak nie wypadają

- stwierdziła Górska. Anna Lewandowska podkreśliła także, że Joanna Górska wspiera osoby, które zmagają się z chorobami nowotworowymi. Zaznaczyła, że to ważne, iż księżna Kate zabrała głos w tej sprawie. - Oczywiście, jest to pokazanie pacjentom onkologicznym, że mogą liczyć na wsparcie. Nawet jak ktoś jest księżną czy królem, to jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i dotykają nasz różnego rodzaju kryzysy. I to, co w tej chwili księżna i król robią na temat profilaktyki, działania na rzecz profilaktyki, to jest bezcenne. Im więcej o profilaktyce mówimy, tym lepiej - wczesne wykrycie to życie - opowiadała dziennikarka.

Joanna Górska o tym, co mówiła synowi o swojej chorobie

Robert Stockinger wyjawił, że sprawa bardzo go dotknęła, gdyż jego dzieci są w podobnym wieku co pociechy Kate i Williama. Anna Lewandowska postanowiła pociągnąć temat i zapytała Joannę Górską o to, czy jako rodzice powinniśmy pokazywać, że jesteśmy silni, czy możemy sobie pozwolić na chwile słabości?

Mój syn widział mnie w różnych sytuacjach. Całował mnie w łysą głowę, co bardzo lubiłam.

- Mierzył mnie linijką szkolną, bo miał wtedy 12 lat, na jaką długość włosy mi odrastają na głowie i jak widział, że już jest siedem milimetrów, to mówił: "Mama, ale masz kudły" - opowiadała na antenie. - To były wzruszające chwile. Wiedzieliśmy dokładnie, w jaki sposób przekazać mu informację o chorobie nowotworowej. Od psychologów. Ja się najpierw radziłam, żeby wiedzieć, jak mówić, ile mówić. I żeby dać też taką informację, jakie będą kolejne etapy, kiedy to się może skończyć i jak się może skończyć. (...) Żeby nie było tajemnicy w domu. (...) Ale też trzeba wiedzieć, że w czasie leczenia onkologicznego są momenty, kiedy bardzo źle się czujemy, ale są momenty, kiedy się uśmiechamy, normalnie funkcjonujemy, (...) mimo że czujemy się osłabione, jesteśmy łyse, w peruce, ale to dbanie o siebie nawzajem jest najpiękniejsze - uznała Joanna Górska.