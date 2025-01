"Rolnik szuka żony" jednym przyniósł miłość, innym rozczarowanie, a jeszcze innym popularność. Bez wątpienia to ostatnie zyskała Kamila Boś, która pojawiła się w ósmej edycji programu. Rolniczka zajmująca się uprawą pieczarek chętnie pokazuje obserwatorom na Instagramie swoją codzienność. Tym razem udostępniła zdjęcie wagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś pokazała, ile waży

W 2023 roku Kamila Boś podjęła decyzję o tym, że chce w sobie coś zmienić - postanowiła zadbać o formę. Wprowadziła regularne ćwiczenia na siłowni, a także zaczęła zdrowiej się odżywiać. W pozbyciu się kilogramów pomogła jej także zwłaszcza jedna zmiana. Rolniczka ograniczyła słodycze, ale nie zrezygnowała z nich całkowicie i nie odmawia sobie, kiedy ma na nie ochotę. "Jak jestem na jakichś zorganizowanych imprezach, weselach, czy nawet u rodziców - jak widzę, że stoi ciasto, to ja jem i nieważne, że to jest np. kolacja. Nie mam umiarkowania w tym jedzeniu słodyczy, uczucia sytości" - wyznała kiedyś obserwatorom. Ile dzisiaj waży? 28 stycznia Kamila Boś opublikowała na InstaStories zdjęcie. Na liczniku wagi pokazało się 56,6 kg. Celebrytka przekazała przy okazji, że ma 168 cm wzrostu. Zdobyła się także na wyznanie: "Mój organizm nadal nie przyjmuje większości węglowodanów. Gdybym wiedziała, jak konkretnie postępować byłoby łatwiej, bo trzymam się wszystkich zaleceń. Co nie zmienia faktu, że efekty ze zmian są" - napisała. Jej zdjęcia zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Ada z "Rolnika" wreszcie przerwała milczenie. Odniosła się do zarzutów widzów

Adam Kraśko schudł ponad 50 kg. Jak?

Niektórzy uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" po zakończeniu swoich edycji przechodzą metamorfozy. Niedawno pisaliśmy o Sarze z dziesiątej edycji, którą Artur odrzucił tuż przed finałem. Kobieta bardzo się zmieniła, a jej fani przecierają oczy ze zdumienia. Jednak największą przemianę przeszedł uczestnik pierwszego sezonu. Adam Kraśko schudł ponad 50 kg. Jak? Opowiedział o tym niedawno w "Pytaniu na śniadanie". Okazuje się, że przeszedł na dietę keto, a także wprowadził więcej ruchu. Szczegóły jego metamorfozy poznacie tutaj: Adam Kraśko z "Rolnika" schudł ponad 50 kilogramów. Zdradził, co mu pomogło.