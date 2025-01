Zaginięcie Iwony Wieczorek od 14 lat jest tajemnicą. Mama Iwony Wieczorek mimo upływu lat nie traci nadziei. "Wciąż wierzę, że dowiem się, co się stało z moją córką. Mój pełnomocnik ma się spotkać z panem prokuratorem i czekam też na informacje od niego. Wciąż czekam na rozwiązanie tej sprawy i tak naprawdę tylko to mnie interesuje, martwi mnie, że to wszystko tak długo trwa" - mówiła Iwona Główczyńska w rozmowie z "Faktem". Zaginięciem młodej kobiety zajmowało się wielu policjantów, dziennikarzy, detektywów, śledczych, a nawet jasnowidzów. Od 2019 roku sprawą zajmuje się Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Tzw. Archiwum X specjalizuje się w rozwiązywaniu trudnych i nierozwiązanych spraw sprzed lat. Do głośnego zaginięcia ponownie nawiązał były tokarz z Człuchowa.

Jasnowidz Jackowski ponownie o zaginięciu Iwony Wieczorek. "Najciemniej pod latarnią"

Matka Iwony Wieczorek robi co może, by w dalszym ciągu było głośno o sprawie zaginięcia jej córki. W przeszłości współpracowała z Krzysztofem Jackowskim, któremu udostępniła dwie bluzki i zdjęcie córki. Wówczas jasnowidz był przekonany, że 19-latka żyje i znajduje się w okolicy altany ogrodowej. Kilka dni później Jackowski udał się na deptak i po otrzymaniu nowej rzeczy zaginionej zmienił zdanie. - Wtedy miałem kolejne doznanie, z którego wynikało, że Iwona Wieczorek nie żyje - mówił. Następnej wizji doznał w programie "Interwencja". Przed kamerami wąchał koszulkę zaginionej, kreślił w notatniku, biegał w okolicach plaży i nakazywał przeszukanie terenu. W rozmowie z "Super Expressem" nawiązał do możliwego wyjaśnienia śledztwa i zasugerował, że policja ma wiedzieć, co się stało z kobietą.

Najciemniej pod latarnią. Policja doskonale wie, co się stało z Iwoną Wieczorek, ale dopóki nie ma ciała, czy też resztek po Iwonie Wieczorek, nikt nie weźmie na siebie ryzyka oskarżeń dwóch, trzech osób

- powiedział Krzysztof Jackowski.

Katarzyna Bonda przyjrzała się sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Będzie ekranizacja

Katarzyna Bonda napisała powieść inspirowaną zaginięciem Iwony Wieczorek. "Efekt morza" ukazał się na rynku w czerwcu 2024 roku. Pisarka w programie "Domowy Kryminał" nawiązała do głośnej sprawy. Podkreśliła, że wierzy w jej rozwiązanie. Ogłosiła również, że "Efekt morza" zostanie zekranizowany. "Już wkrótce historia, którą znacie, ożyje w formie serialu, który, mam nadzieję, zapadnie wam w pamięć" - przekazała fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych.