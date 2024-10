Małgorzata Tomaszewska niedawno powitała na świecie swoje drugie dziecko - córkę Laurę. Od czasu porodu prezenterka raczej rzadko pokazuje się na medialnych wydarzeniach. Tym razem jednak postanowiła oderwać się od codzienności w domu i wpaść na premierę książki "50 Osobistości Biznesu". Tomaszewska postawiła na czerń. Jak na tym wyszła? Zdjęcia całej stylizacji znajdziesz w naszej galerii.

REKLAMA

GaleriaOtwórz galerię

Zobacz wideo Tomaszewska przerzuciła się na "halo tu polsat". Tak zareagowała na pytanie o duet z Sikorą

Takiej Małgorzaty Tomaszewskiej jeszcze nie widzieliście

Trzeba przyznać, że prezenterka na ściance wyglądała naprawdę drapieżnie. Tomaszewska postawiła na czarny look: koszulę, marynarkę i spodnie z nieco poszerzonymi nogawkami. Do tego buty na obcasie i mamy nogi jak do nieba. Pod marynarką młoda mama miała czarną koszulę z perłowymi zdobieniami przy kołnierzu. W ręce trzymała stylową torebkę na łańcuchu. Z pewnością uwagę przyciągają włosy gwiazdy. Tomaszewska zaczesała je do tyłu i nieco wygładziła. Sam makijaż był raczej dosyć stonowany. Jedynym elementem, który kolorystycznie odstawał od reszty, był czerwony manicure. Co myślicie o takiej stylizacji?

Małgorzata Tomaszewska pojawiła się niedawno w "DDTVN". Opowiedziała o powrocie syna do szkoły

Tomaszewska nie ukrywała, że tegoroczne rozpoczęcie szkoły nie należało do najłatwiejszych. - Emocje były silne, muszę przyznać, że nie wiem, czy u niego większe, czy u mnie. Bo ja też się bardzo stresowałam. Ja się popłakałam w ogóle na tym rozpoczęciu - mówiła w "Dzień dobry TVN". Później zdradziła, że w pierwszym tygodniu między dziećmi wywiązała się kłótnia. - Były jakiś niesnaski między dziećmi. Te emocje buzowały między nimi. Odzwierciedlenie tych emocji było w ich konfliktach - zaczęła. - Była bitka? - dopytywał prowadzący Damian Michałowski. - No taka drobna - zdradziła prezenterka, dodając, że wszystko ostatecznie zostało wyjaśnione. - Każda z nas podpytywała dziecka, o co chodziło i potem wspólnie ustaliliśmy, że to nic takiego. Później Tomaszewska zdradziła, co mogło być powodem takiego zachowania. - Wydaje mi się, że emocje. Trzeba dzieci zdyscyplinować po tej przerwie - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Tomaszewska uwieczniła przełomowy moment z córką. Na nagraniu WRESZCIE pojawił się partner byłej gwiazdy TVP