Dominika Kulczyk to od lat jedna z najbogatszych kobiet w Polsce. Jej majątek szacowany jest na prawie dziewięć miliardów złotych, a to nie koniec, bowiem miliarderka z roku na rok zwiększa go coraz bardziej. Kulczyk skupuje nieruchomości i wie, gdzie zainwestować pieniądze. Jak każdy, lubi się też od czasu do czasu zabawić. Córka nieżyjącego już miliardera Jana Kulczyka pojawiła się na Malta Festival Poznań. Na wydarzenie zabrała mamę oraz dzieci. W pewnym momencie impreza wyraźnie ją poniosła. Zdjęcia z dzikich tańców znajdziecie w naszej galerii.

Zanim Kulczyk dała się porwać wyjątkowemu klimatowi imprezy, wygłosiła przemowę, w której poruszyła kilka ważnych kwestii. - Ten festiwal jest o miłości, bo z miłości tu wszyscy jesteśmy. Od matki, która nas tu przynosi, z ojcem, dzięki któremu też tu jesteśmy. Mój tata wznosił toast: "za miłość". Próbujemy iść w stronę prawdziwej równowagi między kobietami a mężczyznami. Między tym, co kobiece, a tym, co męskie. Już nie ma być patriarchatu ani matriarchatu, ani feminizmu, ani tego wszystkiego, co jest walką, bo jest ze strachu i ze słabości. Niech będzie po prostu miłość - mówiła. Później przyszła pora na nieco mniej formalną część. Na opublikowanych zdjęciach widać, że Kulczyk znakomicie odnalazła się wśród uczestników festiwalu i jak nikt inny poczuła klimat afrykańskich rytmów.

Dominika Kulczyk kupiła dom po... Marii Skłodowskiej-Curie. Powód was zaskoczy

Dom, o którym mowa, to letnia posiadłość noblistki, znajdująca się w podparyskiej miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse. Jak mówiła Kulczyk, rezydencję kupiła nie ze względu na siebie, a ze względu na troskę o dziedzictwo kulturowe Polski. W zakupionej posiadłości mają być przyznawane nagrody dla naukowczyń. "Dom polskiej noblistki to własność całej ludzkości i naturalne miejsce dla spotkań kobiet, które swoją działalnością przekraczają wszelkie znane nam bariery. Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem, służąc europejskiej nauce i kulturze" - czytamy na stronie internetowej Kulczyk. ZOBACZ TEŻ: Mają miliardy na koncie i tytuły. Tak wyglądają wnuki Jana Kulczyka. Ich ojcem jest książę