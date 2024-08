Conrado Yanez zdobył serca widzów w dziesiątej edycji "Must Be The Music". Mężczyzna od prawie 30 lat mieszka w Polsce. Ci, którzy obserwowali karierę piosenkarza, doskonale wiedzą, że Conrado w muzycznym show startował dwukrotnie. Za pierwszym razem zajął drugie miejsce. Lepszy okazał się wtedy tylko zespół Enej. Rok później Yanez wrócił do Polsatu i zgarnął pierwszą nagrodę. Od tego momentu minęło już trochę czasu. W "halo tu polsat" pojawił się reportaż o muzyku. Okazuje się, że stan wokalisty znacznie się pogorszył. Najnowsze zdjęcia Conrado znajdziecie w galerii na górze strony.

"Must Be The Music". Żona wokalisty zabrała głos. "Przy Conrado trzeba wszystko zrobić"

Conrado zmaga się z niewydolnością płuc, nerek, wątroby i serca. Muzyk choruje również na cukrzyce. W styczniu trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Z reportażu dowiadujemy się również o początkach śpiączki hiperkapnicznej. Żona Yaneza, Magdalena próbuje wiązać koniec z końcem, pracując w pizzerii. Jak sama jednak przyznaje, jej mąż wymaga stałej opieki. - Przy Conrado trzeba wszystko zrobić. Umyć, podać leki, nakarmić, pomóc przy toalecie. Trzeba być przy nim cały czas - tłumaczyła.

"Must Be The Music". Żona Conrado Yaneza prosi o pomoc. "Fajnie byłoby mieć..."

Wydatki na leczenie Conrado są ogromne. W sieci utworzono zbiórkę, która mogłaby nieco odciążyć bliskich muzyka. - Potrzebujemy pieniędzy na bieżące wydatki. Koszty rehabilitacji to około 300 złotych za godzinę. Conrado potrzebowałby przynajmniej dwóch godzin w tygodniu - tłumaczyła w materiale żona Yaneza. Później zdradziła, czego konkretnie potrzebuje jej mąż, by mógł komfortowo spędzać każdy dzień. - Fajnie byłoby mieć przenośną butlę tlenową, żeby Conrado na spacerach mógł też korzystać z tlenu. Marzymy o nawilżaczu powietrza i o elektrycznym wózku inwalidzkim - mówiła reporterce "halo tu polsat".