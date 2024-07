Aira Marie Brown urodziła się w 2009 roku i od samego początku wzbudzała zachwyt nie tylko swoich rodziców i dziadków, ale wszystkich wokół. Blond włosy, ogromne niebieskie oczy i spore usta w połączeniu z pulchną buzią dziecka sprawiły, że już w wieku dwóch lat określano ją "żywą lalką" lub "lalką Barbie". To wtedy zainteresowali się nią agenci i zaproponowali pierwszą sesję zdjęciową. Po czasie jednak okazało się, że świat modelingu nie jest tak kolorowy, na jaki wygląda.

Aira Marie Brown już tak nie wygląda. Dziś ma normalne dzieciństwo

Aira Marie Brown, zamiast bawić się w piaskownicy i uczęszczać do przedszkola, większość czasu spędzała na "dorosłym" życiu w błysku fleszy - na sesjach zdjęciowych i pokazach mody dziecięcej. Z czasem jednak zaczęła dorastać i coraz mniej przypominała lalkę. Jej rysy znacznie się wyostrzyły, a włosy zrobiły się lekko ciemniejsze. Dziś jest piękną dziewczyną, ale nie lalką Barbie. Z delikatnym makijażem, w codziennych stylizacjach nie różni się wcale od innych nastolatek.

Gdy skończyła dziesięć lat, jej kariera w modelingu znacząco zwolniła. Rodzice mieli być takim obrotem spraw nieco rozczarowani. Aira jednak odzyskała utracone na tonach makijażu, doczepianych rzęsach i włosach oraz sztucznych paznokciach dzieciństwo. Zaczęła spotykać się z koleżankami i chodzić do normalnej szkoły. Jeśli jesteście ciekawi, jak Aira wyglądała jako dziecko i jak dla porównania wygląda teraz, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Aira Marie Brown jest multimilionerką. Zajmowała się również aktorstwem

Dzisiaj Aira Marie Brown jest multimilionerką. Oprócz modelingu dziewczynka zajmowała się także aktorstwem. Zagrała w takich filmach jak "Education in love", "Logan Lucky" czy "Najdłuższa podróż". Rodzice dziecka od samego początku przekonani byli o jej wyjątkowości i ogromnym talencie. "Ona kocha pozowanie przed kamerą, a castingi to jej żywioł" – twierdzili wówczas. Nie ukrywali, że są szczęśliwi z powodu sukcesów swojej córki. "Cieszy nas to, że odnosi sukcesy w czymś, co ją pasjonuje" – zapewniali.