Ostatnio o Karolinie Pisarek i jej ukochanym jest głośno za sprawą ich wystawnego życia. Modelka parę tygodni temu zakupiła auto warte prawie milion złotych. Chwile później wyjechała z narzeczonym na luksusowe wakacje do Tajlandii. Teraz przyszli małżonkowie pochwalili się zakupem wspólnego domu. Jak wiemy, Karolina Pisarek lubi chwalić się swoim majątkiem, dlatego też nie dziwi nas, że o każdych dużych wydatkach dzieli się z obserwującymi.

Zobacz wideo Karolina Pisarek wybrała się na wakacje z narzeczonym i popularnymi influencerami. Pokazała apartament prezydencki

Kaczyńska 10 lat temu wygrała "Top Model". Co słychać u innych uczestniczek?

Karolina Pisarek zamieszka z narzeczonym w nowym domu. Para zakupiła własny kąt

O zakupie domu para zakomunikowała na swoich instagramowych profilach. Sądząc po lokalizacji umieszczonej przy zdjęciu, inwestycja znajduje się w Warszawie. Budynek składa się z bardzo dużej powierzchni użytkowej rozłożonej na dwóch kondygnacjach oraz posiada garaż na trzy auta. Karolina Pisarek w opisie informuje, że spełniło się jej kolejne marzenie.

Kolejny nowy rozdział. Nasz dom. Marzenie się spełniło, teraz mamy ciepły kąt, w którym będziemy wspólnie żyć i kreować piękną przyszłość - napisała na Instagramie.

Przypomnijmy, że modelka ponad rok temu kupiła swoje pierwsze mieszkanie. Ponoć za apartament zapłaciła ponad dwa miliony złotych. Wygląda na to, że lokum jest za małe dla dwóch osób, w związku z czym ona i jej partner uznali, że skoro wkrótce mają się pobrać, to dobrym pomysłem będzie rozejrzenie się za większym miejscem do zamieszkania. Jak widać udało się. Teraz parę będą czekały nie tylko przygotowania do ślubu, ale ich głowy będą zapewne zaprzątać także kwestie związane z przeprowadzką i dekorowaniem nowego lokum.

Choć na razie nie wiadomo, jak wygląda wnętrze domu, to Marcin Dubiel, który przyjaźni się z parą, w komentarzu pod fotografią żartuje, że dla niego znajdzie się pokój w piwnicy.

Najładniejszy w tym domu jest mój pokój w piwnicy - komentuje Marcin Dubiel.

Podoba wam się dom Karoliny i Rogera?

