Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się niedawno, że przyjęła trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Na jej wpis zareagowały m.in. Iza Miko i Edyta Górniak, które są przeciwne szczepieniom. Dały temu wyraz w długich komentarzach. Okazuje się, że celebrytka nie zamierza im odpowiadać i wdawać się w publiczne dyskusje.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie odpowie na zaczepkę Edyty Górniak

Pod zdjęciem Małgorzaty Rozenek-Majdan, na którym przyjmuje szczepionkę w gabinecie lekarskim nie zabrakło komentarzy antyszczepionkowców. Choć celebrytka chciała zachęcić do szczepień, to część osób ma swoje zdanie na ten temat, co prowadzi do dyskusji. Iza Miko twierdzi, że "jest wiele statystyk i liczb", które mówią o szkodliwości szczepionki przeciwko Covid-19. Z kolei Edyta Górniak napisała, że "moc istnieje tylko w Światłości", a także dodała, że Rozenek wykazuje poczucie przewagi nad osobami niezaszczepionymi. To pewnie przez słowa celebrytki skierowane do antyszczepionkowców "Wy jesteście po złej stronie mocy".

Małgorzata Rozenek nie odpisała pod postem na zaczepki ze strony aktorki i piosenkarki. Wygląda na to, że wcale nie będzie publicznie tego komentować.

Małgorzata nie chce dyskutować z kimś, kto nie rozumie powagi obecnej sytuacji związanej z pandemią - zdradza informator Pudelka.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Radosław Majdan został zakażony koronawirusem i trafił do szpitala, natomiast dziadek celebrytki zmarł wskutek Covid-19. W związku z tym Małgorzata Rozenek nie rozumie, jak można lekceważyć temat pandemii.

W zeszłym roku rodzina Małgorzaty bardzo przeżyła chorobę Radosława i śmierć jej dziadka z powodu Covid-19. Także doskonale wie, jak trudną sytuację przechodzą chorzy, ich rodziny i lekarze. A to, że wśród znanych ludzi są koronasceptycy? Cóż, można im tylko współczuć braku empatii i wiedzy - dodaje źródło.

