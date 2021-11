Więcej o wpadkach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Katarzyna Cichopek kilka dni temu wybrała się na jesienny spacer. Temperatury były dość wysokie jak na tę porę roku, świeciło piękne słońce. Taka pogoda sprawiła, że aktorka czuła się szczęśliwa i dopisywał jej humor. Jednak chwaląc się ujęciem z tego dnia na Instagramie, popełniła błąd, który niektórzy wyłapali.

Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę

Katarzyna Cichopek na zdjęciu pozuje sama. Wybrała jasną stylizację. Wskoczyła w białe spodnie, masywne buty, kożuszek w odcieniach brązu, spod którego wystawał golf w podobnym kolorze. Do tego dobrała okulary przeciwsłoneczne i małą torebkę, którą zarzuciła na ramię.

Katarzyna radośnie się uśmiechała. I choć wielu dopytywało, gdzie kupiła poszczególne elementy garderoby, to wielu zwróciło uwagę na jej opis.

Witaminka D. Łapię ostatnie promienie słońca. Nie przepadam za listopadem, ale jak na razie nie jest najgorzej. Oby tak dalej… #jesień #jesiennestylizacje #jesienneklimaty #jesieniara #witaminad #spacer #dayoff #positivevibes #lifestyle #myway - brzmi.

Internauci doczepili się do początku wypowiedzi Cichopek:

Skóra nie syntetyzuje witaminy D pod wpływem słońca od początku października do końca kwietnia.

W listopadzie nie ma syntezy witaminy D w naszym klimacie - zwracają się do aktorki.

Jak czytamy na stronie upacjenta.pl, to prawda, co piszą internauci. W naszej szerokości geograficznej skóra może syntetyzować witaminę D od końca kwietnia do początku września. Najwięcej w godzinach między 10:00 a 15:00, a na słońcu musimy przebywać min. 15 minut. W pozostałym okresie potrzebna jest suplementacja.