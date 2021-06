Uczestnicy "Too Hot To Handle 2" emitowanego na Netfliksie znaleźli się na wyspie Providenciales, położonej na Oceanie Atlantyckim. To prawdziwy luksus - cena za jedną noc przyprawia o zawrót głowy, a lista oczekujących jest naprawdę długa.

"Too Hot to Handle". Tylko jedna para przetrwała i zbudowała stabilny związek

Jak mieszkają uczestnicy "Too Hot To Handle 2"?

"Too Hot To Handle 2" powróciło na Netfliksa po prawie rocznej przerwie. Tym razem nowi uczestnicy spróbują zbudować głębszą relację bez możliwości pocałunków czy seksu. Jeśli złamią którąś z zasad, czeka ich kara. Na platformie dopiero co udostępniono pierwsze cztery odcinki show. My zwróciliśmy uwagę na luksusowy kurort, w którym zamieszkali uczestnicy. Robi wrażenie!

Kompleks Turtle Tail Estate jest położony na wyspie Providenciales, należącej do Wielkiej Brytanii. Nieruchomość składa się z pięciu sypialni, przeznaczonych dla maksymalnie dziesięciu gości. Można tu skorzystać z kina i podświetlanego kortu tenisowego, ale też m.in. usług prywatnego lokaja czy szefa kuchni, który na życzenie stworzy ulubione danie.

Ile kosztuje noc w hotelu z "Too Hot To Handle 2"?

Jedna noc w kurorcie, w którym przebywali uczestnicy "Too Hot To Handle 2", kosztuje aż dziesięć tysięcy dolarów! Okej, cena jest wysoka, ale to akurat najmniejszy problem, gdy już się te pieniądze ma. Zdecydowanie gorzej trafić akurat na wolny termin - obecnie wszystkie pokoje są zarezerwowane aż do grudnia 2022 roku. Z pewnością zainteresowanie luksusową willą wzrośnie po emisji drugiego sezonu. Nie chcemy myśleć, ile wtedy trzeba będzie czekać na możliwość wynajęcia hotelowego pokoju w Turtle Tail Estate. W końcu spała w niej sama Rihanna.

