Księżna Kate ma za sobą trudny czas. 22 marca 2024 roku żona księcia Williama wyznała światu, że choruje na nowotwór. Middleton rozpoczęła leczenie z dala od blasku fleszy i na jakiś czas zniknęła z życia publicznego. Sześć miesięcy później księżna Kate zakończyła chemioterapię i stopniowo wraca do wykonywania obowiązków. Pojawiła się m.in. na nabożeństwie z okazji obchodów wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oraz odwiedziła walijskie przedszkole. Podczas ostatniej podróży żony księcia Williama wydarzyło się coś wyjątkowego. Nagranie z tej chwili obiegło media.

Księżna Kate zatrzymała kolumnę samochodów i przywitała się z trzylatką. "Chciałam przyjść i cię zobaczyć"

30 stycznia stacja BBC opublikowała nagranie z księżną Kate w roli głównej. Middleton odwiedzała fabrykę produkującą odzież i podczas powrotu zatrzymała królewską kolumnę samochodów, aby przywitać się z małą dziewczynką, która na nią czekała. - Słyszałam, jak mówisz 'cześć' z daleka i chciałam przyjść i cię zobaczyć - powiedziała księżna Kate do trzyletniej Lily-Rose i uścisnęła jej dłoń. Dziewczynka podarowała Middleton zabawkowego banana i nie kryła ekscytacji. - To było tak niezwykłe, nie mieliśmy pojęcia, że to się wydarzy. Mam nadzieję, że Lily-Rose zapamięta to wydarzenie. Kate była taka urocza, jest bardzo naturalna i przyziemna - powiedziała po zdarzeniu mama dziewczynki dla stacji BBC.

Księżna Kate zachwala przez internautów. "Ma wielką klasę"

Nagranie z księżną Kate obiegło media społecznościowe. Wiele osób zachwyciło się postawą żony księcia Williama. "Nie jestem wielkim fanem rodziny królewskiej, ale księżna Kate ma wielką klasę", "To było naprawdę urocze", "Księżna Kate jest bardzo miła", "Dla tej dziewczynki to pamiątka na całe życie", "Księżna Kate zawsze sprawia, że się uśmiecham", "Niebywałe, jak bardzo jest niezwykła" - czytamy na platformie X. A jak wy oceniacie zachowanie księżnej Kate? Dajcie znać w komentarzach oraz sondzie na dole strony.