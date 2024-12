25 grudnia księżna Kate i książę William wraz z dziećmi widziani byli podczas spaceru do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham. To coroczna tradycja członków brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy właśnie w Sandringham spędzają Boże Narodzenie. Choć pojawili się tam wspólnie, wszystkie oczy zwrócone były na księżną Kate, która niedawno zakończyła chemioterapię. Książę William w niedawnym wywiadzie wyznał, że ostatni rok był najprawdopodobniej "najtrudniejszym w jego życiu".

Uśmiechnięta księżna Kate z rodziną na świątecznym nabożeństwie

Na uroczystość 25 grudnia księżna Kate postawiła na zieleń. Żona księcia Williama miała na sobie płaszcz oraz fascynator w tym kolorze. Całość dopełniła szalikiem w kratkę i niedużą torebką. Na zdjęciach widać wyraźnie, że księżna Walii, mimo iż niewątpliwie ma za sobą bardzo trudny okres, była w bardzo dobrym humorze. Świetnie czuła się w otoczeniu bliskich i uśmiechała się do zdjęć. Na fotografiach, które trafiły do mediów, w drodze do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham widać także króla Karola III i królową Camillę oraz księcia Williama i trójkę dzieci jego i księżnej Kate. Królowa Camilla, podobnie jak księżna Walii, postawiła na zielony odcień płaszcza. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Księżna Kate we wrześniu zakończyła chemioterapię

Księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej po zeszłorocznym nabożeństwie świątecznym. Żona księcia Williama nie pojawiała się przez wiele tygodni aż do marca, gdy poinformowała, że choruje na nowotwór i przechodzi chemioterapię. Od tego czasu publicznie pokazywała się sporadycznie, rezygnując z obowiązków i skupiając na leczeniu. We wrześniu na profilu księcia i księżnej Walii pojawił się poruszający rodzinny film, a księżna Kate poinformowała wówczas, że zakończyła chemioterapię. "Nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie. Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, które znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze" - przekazała.