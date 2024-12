Od lat wszyscy bacznie przyglądają się małżeństwu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Para, rzekomo, aby zaznać spokoju, wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, ale od tego czasu bynajmniej nie zniknęła z mediów. Słynni małżonkowie często udzielali wspólnych wywiadów, pojawiali się na eventach, a nawet zgodzili się nakręcić serial o własnym życiu. Od jakiegoś czasu książę Harry i Meghan Markle, do tej pory niemal nierozłączni, nie pokazują się razem publicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Poznajcie zdanie Brytyjczyków

Meghan Markle znów pojawiła się sama na evencie

Ostatnie wspólne zdjęcia Meghan Markle i księciu Harry'emu wykonano w sierpniu tego roku podczas ich wizyty w Kolumbii. A z każdym kolejnym tygodniem narastają plotki o rzekomych problemach w związku pary. Syn króla Karola III postanowił je ukrócić i zapewnił, że domysły na ten temat nie są prawdziwe. - Przeprowadziliśmy się już dziesięć, dwanaście razy. Także rozwiedliśmy się dziesięć, dwanaście razy. Po prostu: co? - mówił wydarzenia magazynu "The New York Times" DealBook Summit 4 grudnia. - Niełatwo się w tym połapać, więc po prostu się to ignoruje - dodał. ZOBACZ TEŻ: Książę Harry przerwał milczenie. W końcu odniósł się do plotek o rozwodzie z Meghan.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wszyscy patrzyli na kreację księżnej Kate. Miała ukryte znaczenie

Jak na ironię tego samego dnia słynni małżonkowie ponownie spędzali czas z dala od siebie. Meghan Markle brała bowiem udział w jesiennej gali Paley Honors, która odbywała się w Beverly Hills. Podczas wydarzenia wyróżniane są osoby z ważnymi dokonaniami w świecie mediów. Meghan Markle pojawiła się na imprezie w wieczorowej, czarnej kreacji i wspierała przyjaciela Tylera Perry, który otrzymał honorowe wyróżnienie od Paley Honors. Tyler Perry jest aktorem i reżyserem, a jednocześnie ojcem chrzestnym Lilibet, córki księcia Harry'ego i Meghan Markle. Jak możemy przeczytać w opisie wydarzenia, zarówno Meghan, jak i Harry są także przedstawicielami Paley Honors i angażują się w tworzenie organizacji. Mimo to tylko jedno z nich uświetniło imprezę swoją obecnością. Kadr z Meghan Markle znajdziecie w galerii na górze strony.

Książę Harry wściekł się na ojca za nieobecność Meghan Markle

Być może książę Harry i Meghan Markle rzeczywiście postanowili zmienić medialną strategię i na branżowych eventach zamierzają pojawiać się razem wyłącznie sporadycznie. Jeszcze nie tak dawno książę Harry nie mógł wyobrazić sobie pojawienia się bez żony. Do trudnej sytuacji doszło z tego powodu, gdy pojawiły się doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia królowej Elżbiety II. Książę Harry został wówczas poproszony przez ojca o przyjechanie bez Meghan Markle. Wściekł się za tę prośbę, mimo że książę William stawił się również bez księżnej Kate. "Powiedział [król Karol III - przyp. red.], że jestem mile widziany w Balmoral, ale nie chciał… jej. Zaczął przedstawiać powody, które były bezsensowne i bez szacunku, a ja miałem tego dość" - opisywał na łamach autobiografii.