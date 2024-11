W ostatnich miesiącach brytyjska rodzina królewska nie miała najlepszego czasu. Zarówno król Karol III, jak i księżna Kate zmagali się z nowotworem. Niedawno żona księcia Williama oznajmiła, że zakończyła chemioterapię. Księżna Walii ma za sobą także pierwsze publiczne wyjście od czasów ogłoszenia tych wieści. Jak donosi jeden z zagranicznych tabloidów, czas choroby sprawił, że księżna chce naprawić relacje rodzinne swojego męża i zależy jej, aby książę William w końcu pogodził się z bratem. To z kolei, jak twierdzi informator jednego z serwisów, nie jest po myśli Meghan Markle, która obawia się, że naprawienie rodzinnych relacji Harry'ego mogłoby negatywnie wpłynąć na ich związek, a ona sama straciłaby nad nim kontrolę.

Meghan Markle jest wściekła na księżną Kate. Nie chce, aby żona Williama kontaktowała się z Harrym

Zanim w życiu księcia Harry'ego pojawiła się Meghan Markle, brat księcia Williama miał bardzo bliskie relacje z księżną Kate. Jego decyzja o zaprzestaniu pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej znacząco wpłynęła na ich więź. Dziś książę Harry mieszka z dala od rodziny i prawie nie utrzymuje z nią kontaktu. Jak donosi "Closer", księżna Kate ma starać się o to, aby zachęcić księcia do ocieplenia relacji z rodziną królewską. To z kolei nie podoba się Meghan Markle. Informator serwisu twierdzi, że celebrytka chce desperacko odwieść Harry'ego od przyjmowania wszelkich inicjatyw pogodzenia się z rodziną. "Upiera się, że jego rodzina wykorzysta to i będzie próbowała nastawić parę przeciwko sobie" - donosi serwis.

Jest wściekła i stanowczo dała do zrozumienia za pośrednictwem męża, aby księżna Kate przestała się z nim kontaktować. Markle jest przekonana, że żona księcia Williama chce zwabić Harry'ego w swoje sidła i robi to z czystej zemsty

- można przeczytać.

Księżna Kate chce pogodzić zwaśnionych braci. Nakłoniła męża do ważnego gestu

Jak donosi "Closer" dla księżnej Kate to bardzo ważne, aby bracia w końcu się pogodzili. Księżna Walii od zawsze pełniła rolę mediatorki między braćmi i widzi, jak brak kontaktu destrukcyjnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. Patrzenie na zmianę, jaka zaszła w jej mężu ma rozdzierać jej serce. To właśnie z tego powodu wielokrotnie namawiała go, aby postarał się przebaczyć Harry'emu i spróbował naprawić relacje rodzinne. Żona księcia Williama miała skłonić ukochanego, aby w swoim nowym dokumencie napomknął o swoim bracie.