Na oficjalnym instagramowym koncie rodziny królewskiej pojawiła się radosna informacja. Księżniczka Beatrice i jej mąż Edoardo Mapelli Mozzi spodziewają się kolejnego już dziecka.

Księżniczka Beatrice jest w ciąży

Księżniczka Beatrice jest jedną z wnuczek królowej Elżbiety. Arystokratka w lipcu 2020 roku wzięła sekretny ślub. Jej mężem został starszy od niej o cztery lata Edoardo Mapelli Mozzi. 18 września 2021 para powitała na świecie swoją pierwszą córkę, której nadano imiona Sienna Elizabeth. Teraz zakochani oczekują kolejnego dziecka. O tym, że 37-latka jest w ciąży, możemy przeczytać na oficjalnym instagramowym konice rodziny królewskiej The Royal Family.

Jej Królewska Wysokość Księżniczka Beatrice i pan Edoardo Mapelli Mozzi z radością ogłaszają, że na początku nowego roku spodziewają się drugiego wspólnego dziecka; rodzeństwo dla Wolfiego i Sienny

- napisano.

W dalszej części wpisu nie kryto, że nie tylko Pałac cieszy się z faktu, że rodzina królewska w najbliższym czasie się powiększy. Ponadto podkreślono, że król Karol III już wcześniej dowiedział się o ciąży księżniczki. "Jego Królewska Mość został poinformowany i obie rodziny są zachwycone tą wiadomością" - czytamy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że mąż księżniczki ma z poprzedniego związku ośmioletniego syna o imieniu Wolfie. To właśnie jego i trzyletnią Siennę Elizabeth widać na drugim zdjęciu udostępnionym przez pałac. Dzieci na uroczym kadrze spacerują w towarzystwie taty. Matką ośmiolatka jest Dara Huang. Ta niedawno przyznała, że bezproblemowo dogaduje się z byłym partnerem w sprawach związanych z wychowywaniem syna. Według niej Wolfie ma "dwa zestawy rodziców". "Im więcej, tym weselej. Jestem szczęśliwa, że mam wokół siebie tak pozytywnych ludzi, którzy naprawdę go (syna - red.) wspierają, ponieważ to wcale nie musiało tak wyglądać" - powiedziała w rozmowie z "Harper's Bazaar".

Dziecko księżniczki Beatrice ma szansę na tron?

Księżniczka Beatrice i jej mąż Edoardo Mapelli Mozzi nie podali do publicznej wiadomości, jakiej płci jest ich kolejne dziecko. Niezależnie jednak od tego czy na świecie pojawi się dziewczynka, czy chłopczyk, wiadomo, że będzie 11. w kolejce do tronu. Co ciekawe 14 wnuczek lub wnuczka zmarłej królowej Elżbiety II nie otrzyma tytułu Jej Królewskiej Mości.