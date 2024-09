Księżna Kate przywróciła fanom uśmiech na twarzy, odkąd zaczęła dochodzić do siebie po ogłoszeniu związanym z podjęciem chemioterapii. - Robię wszystko, co mogę, by wyzdrowieć. Na tym się teraz skupiam - mówiła księżna Kate na jednym z nagrań. - Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia - dodała. Widzimy obecnie, że sama zainteresowana zaczyna na nowo czerpać radość z życia. Z jej ostatniego wpisu dowiadujemy się o wyjściu na spektakl baletowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska rzuciła okiem na styl Kate. Jak wypada?

Księżna Kate znów na salonach. Tym razem podziwiała balet

Żona księcia Williama uczestniczyła 26 września w wyjątkowym wydarzeniu - miała okazję zobaczyć przedstawienie "Giselle" w Londynie. Tak bardzo spodobał jej się ten występ, że postanowiła opisać go w kilku słowach w mediach społecznościowych. "Gratulacje i podziękowania dla @ENBallet i @Sadlers_Wells za cudowny, wzruszający i inspirujący występ Giselle Akrama Khana. Kreatywność w najlepszym wydaniu! C." - napisała księżna Kate na swoim profilu na X, co wnioskujemy po charakterystycznym podpisie pierwszą literą jej imienia - Catherine. Warto zaznaczyć, że sama zainteresowana od dawna interesuje się baletem. Dawniej na występy zabierała księżniczkę Charlotte.

Księżna Kate po ogłoszeniu chemioterapii wraca do dawnego trybu życia. Wielu zastanawia się, dlaczego nie straciła włosów

Osoby, które poddają się chemioterapii, często tracą przy tym procesie włosy. W przypadku księżnej Kate nie ma mowy o takim stanie rzeczy - nadal cieszy się długimi, brązowymi włosami. Tej sprawie przyjrzało się już wielu specjalistów. Prof. Karin Jordan rozwiał wątpliwości w wywiadzie dla zagranicznego medium. "Istnieje wiele różnych form terapii przeciwnowotworowej" - czytamy na portalu Frankfurter Rundschau. Księżna Kate mogła przyjmować zatem specjalne leki. Najprawdopodobniej dobrano w przypadku żony księcia Williama terapię, która nie powoduje utraty włosów. Zastosowana mogła być tutaj immunoterapia bądź metoda wspomagająca, czyli chłodzenie skóry głowy.