David i Victoria Beckhamowie należą do jednej z par światowego show-biznesu z najdłuższym stażem. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1999 roku i wychowała czworo dzieci. Najmłodsza z nich, Harper, ma 14 lat i jako jedyna nie wyfrunęła jeszcze z gniazda (ma trzech dorosłych braci). Przypomnijmy, że najstarszy syn Beckhamów już jest żonaty (poślubił aktorkę Nicolę Peltz). Dlatego też najmłodsza Harper stała się oczkiem w głowie swojego taty. Kolejny raz chciał to okazać publicznie podczas niedawnego wyjścia. Jednak nastolatka najwyraźniej nie chce być już traktowana jak mała dziewczynka.

David Beckham z córką na przyjęciu. Nie spodziewał się takiej reakcji

Do sieci trafiło nagranie ze wspólnego wyjścia Harper z rodzicami. 14-latka miała na sobie długą czarną sukienkę na ramiączkach. Odziany w elegancki garnitur David Beckham towarzyszył córce. Na filmiku, który bije rekordy na Tiktoku widać pewną niezręczną scenę pomiędzy tym dwojgiem. W trakcie rozmowy uśmiechnięty ojciec próbuje ucałować najmłodsze dziecko. Córka jednak od razu zrobiła unik, odsuwając się od taty. Po chwili sytuacja się powtórzyła, lecz Beckham skradł szybkiego buziaka córce w policzek.

Zachowanie Davida Beckhama sprowokowało dyskusję. Fani grzmią

Przekomarzanie się ojca z córką wywołało sporą dyskusję wśród internautów. Fani rzucili się do komentowania na Tiktoku. Nie wszystkim spodobało się to, co zobaczyli. "Co on wyprawia? To jego córka", "Tato, zawstydzasz mnie". Inni zwrócili uwagę na relację ojca z córką. "Pocieszające, że nawet David Beckham nie jest uważany za fajnego przez własne dzieci", "Kocha swoją córkę... nic w tym złego", "Zdobądź tyle pocałunków i uścisków, ile tylko możesz, zanim dorosną" - czytamy w komentarzach. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: 13-letnia córka Beckhama w Paryżu, a w sieci burza. Internauci grzmią, że kreacja Harper jest nieprzyzwoita