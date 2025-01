O Sharon Stone jest obecnie głośno w mediach. W grudniu 2024 roku aktorka udzieliła emocjonalnego wywiadu, w którym wspomniała o wydarzeniach sprzed 13 lat. Przeszła wówczas udar krwotoczny i walczyła o życie. - Leżałam na podłodze i nie mogłam wezwać karetki. Kiedy wróciłam do domu (ze szpitala - przyp. red.), to przeczytałam w magazynie "People", że przez 30 dni nie będzie wiadomo, czy przeżyję, czy umrę - wspomniała w stacji BBC. Teraz aktorka znów pojawiła się w telewizji. Nie kryła zaskoczenia pewną informacją.

Sharon Stone poznała prawdę o korzeniach. "Spójrzcie na moją twarz"

Sharon Stone wystąpiła ostatnio w programie "Finding Your Roots" emitowanym przez stację PBS. W formacie znane osoby dowiadują się prawdy na temat historii swojej rodziny oraz przodków. Prowadzący Henry Louis Gates Jr przekazał aktorce dość zaskakujące wieści. Okazało się, że jej przodkiem był Karol Wielki, pierwszy cesarz rzymski, który podbił prawie całą zachodnią Europę. - Karol Wielki to twój 38. pradziadek. Był podłym facetem. (...) Jest jedną z najważniejszych osób w historii i zasadniczo stworzył nowoczesną Europę - tłumaczył przed kamerami prowadzący. Sharon Stone nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. - Karol Wielki to mój pradziadek. (...) Jeśli chcecie zobaczyć kogoś całkowicie oszołomionego, spójrzcie na moją twarz - opowiadała aktorka. Na tym jednak nie koniec. Później Stone dowiedziała się także o pokrewieństwie z Hugonem Kapetem, czyli królem Franków.

Sharon Stone była zadziwiona informacją o przodkach. Genetyk komentuje

Jak zauważają genetycy, pokrewieństwo z historycznymi postaciami nie jest niczym wyjątkowym. "Dosłownie każda osoba w Europie jest bezpośrednim potomkiem Karola Wielkiego. Dosłownie, nie metaforycznie. Każdy z nas ma bezpośrednią linię, która prowadzi do Karola Wielkiego. (...) Gwiazdy po prostu częściej mają środki, aby to udowodnić" - przekazał profesor Adam Rutherford, genetyk z University College London, cytowany przez portal dailymail.co.uk.