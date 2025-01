Colin Egglesfield to amerykański aktor, któremu popularność przyniosły występy w takich serialach jak: "Melrose Place" i "All My Children". 51-latek ujawnił teraz, że po raz trzeci zdiagnozowano u niego nowotwór. Na Instagramie poinformował, że zdecydował się na operację.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakubiak wyleciał na leczenie do Izraela. Opowiedział o swojej sytuacji

Colin Egglesfield przeszedł operację

Colin Egglesfield poinformował fanów o kolejnej diagnozie nowotworu. Wyjawił przy tym, że rak został wykryty we wczesnym stadium. "Na szczęście wykryliśmy raka prostaty wcześnie i po roku badań oraz konsultacji z wieloma specjalistami zdecydowałem się na proaktywny krok i przeszedłem operację" - napisał aktor na Instagramie. Aktor "Melrose Place" udostępnił także serię zdjęć. Na jednym z nich możemy dostrzec go tuż przed Centrum Onkologicznym City Of Hope w Goodyear w stanie Arizona. "Początek tego roku nie był najłatwiejszy, ale to kolejna okazja, by zdecydować, kim chcę być w obliczu niepewności i wyzwań związanych z najnowszą diagnozą raka" - stwierdził.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Tomasz Jakubiak ujawnił, jak przebiega leczenie w Jerozolimie. Wspomniał o cierpieniu

Colin Egglesfield zachęca mężczyzn do regularnych badań

Pomimo diagnozy Colin Egglesfield wyznał, że czuje się coraz lepiej i wraca do zdrowia. Pozwolił sobie także na żartobliwy wpis. "Staję się zdrowszy i silniejszy. Wciąż odczuwam ból, ale robię postępy i jestem zdeterminowany wrócić silniejszy i zdrowszy niż kiedykolwiek, zwłaszcza z pomocą mojego seksownego chodzika" - napisał. Aktor zachęcił też innych mężczyzn do regularnych badań. Gwiazdor "Merlose Place" w 2006 roku zmagał się z rakiem jądra. Później nowotwór rozprzestrzenił się także na drugie jądro. W rozmowie z Fox News stwierdził, że początkowo nie chciał mówić o chorobie z powodu stygmatyzacji. - To nie jest coś, o czym mężczyźni zazwyczaj lubią rozmawiać, i przez długi czas nie chciałem o tym mówić, bo to bardzo osobiste - podkreślił Colin Egglesfield.