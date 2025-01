20 stycznia Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Całe wydarzenie zorganizowano z wielką pompą, a główne miejsca dla gości zajęli miliarderzy, w tym m.in. Elon Musk, który jest jednym z jego największych zwolenników. Rozpromieniony przedsiębiorca rozdawał gościom uśmiechy i wyglądał na wyjątkowo zadowolonego. Musk siedział blisko Jeffa Bezosa, który przybył na imprezę z ukochaną, Lauren Sanchez. U boku Muska nie było jednak żadnej towarzyszki. Miliarder ma całkiem pokaźną historię związaną z jego życiem miłosnym. Musk doczekał się aż 12 dzieci ze związków z różnymi kobietami.

Elon Musk robi co może, aby walczyć z niedoborem ludności. Spłodził 12 dzieci

Elon Musk wielokrotnie podkreślał, że sam bardzo się stara, aby pomóc w kryzysie niedoboru ludności, który, jak podkreśla, jest ogromnym zagrożeniem dla cywilizacji. Przedsiębiorca w 2000 roku poślubił Justine Wilson. Dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego para doczekała się syna. Nevada Alexander Musk zmarł jednak krótko po urodzeniu. Jak informował swego czasu portal Business Insider India, pierworodny syn Muska miał odejść "w jego ramionach". Para nie ustawała w staraniu się o potomka i dzięki procedurze in vitro ukochana przedsiębiorcy w 2004 roku urodziła bliźniaki, Griffina i Vivian. Dwa lata później na świat przyszły trojaczki, Kai, Saxon i Damian. Związek Muska i Justine Wilson nie przetrwał jednak próby czasu i dwa lata później para się rozstała.

Miliarder był także związany z popularną wokalistką Grimes, której prawdziwe imię to Claire Boucher. Para była związana ze sobą trzy lata i doczekała się trójki dzieci, którym nadano bardzo nietuzinkowe imiona. Pierwszy potomek pary nazywa się X AE A-XII, następnie za pomocą surogatki urodziła się Exa Dark Siderael, w skrócie "Y". Trzecie dziecko pary również otrzymało unikalne imię - Techno Mechanicus. Po rozstaniu z Muskiem Grimes zaczęła batalię o dzieci. W 2024 roku napisała w mediach społecznościowych, że jednego ze swoich dzieci nie widziała przez pięć miesięcy, ale o sprawie nie może mówić publicznie. Założyciel Tesli związał się potem z dyrektorką ds. projektów w swojej firmie Neuralink. Z Shivon Ziliis również doczekał się trójki dzieci, bliźniaków Strider i Azurę. Imię trzeciego dziecka pary nie zostało jeszcze ujawnione.

Elon Musk chce kupić apartament w Warszawie. Wybrał popularną lokację

Niedawno do mediów wyciekły informacje o planach Elona Muska związane z Polską. Wyborcza.biz przekazała, że Musk ma w planach kupno apartamentu w Warszawie. Przedsiębiorca ma na oku 200-metrową nieruchomość, którą wyceniono na 25 mln złotych. "Co wy na to, jeżeli Elon Musk kupi mieszkanie w Złotej 44? Do zobaczenia, Elon. Apartament na 52. piętrze już zarezerwowany dla ciebie" - napisał na Instagramie Michał Lech, agent nieruchomości zaangażowany w sprzedaż lokalu. Więcej przeczytasz tutaj: Elon Musk ma kupić mieszkanie w Warszawie. Komentarz Woźniak-Starak mówi wszystko

