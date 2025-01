Francisco San Martin urodził się 27 sierpnia 1985 roku na Majorce. Aktor wystąpił w wielu znanych produkcjach. Widzowie mogą kojarzyć go z roli ogrodnika Mateo w serialu "Moda na sukces". Jego postać była uwikłana w intrygi Sheili. Pojawił się także w formatach "Jane the Virgin" oraz "Dni naszego życia". Aktor zmarł 16 stycznia. Został znaleziony przez policję w swoim domu w Los Angeles. Bliskie osoby pożegnały go w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Werner wspomina ostatnie chwile ojca. "Dopóki taty..."

Francisco San Martin z "Mody na sukces" nie żyje. Aktor miał popełnić samobójstwo

Informację o śmierci 39-letniego aktora przekazało biuro koronera Los Angeles. Przyczyną zgonu miało być samobójstwo przez powieszenie. Śmierć aktora zasmuciła wiele osób. Głos w mediach społecznościowych zabrali jego przyjaciele z branży filmowej. "Co mogę powiedzieć, poza tym, że cię kocham i spoczywaj w pokoju, mój przyjacielu. Kocham cię tak bardzo, bardzo, bardzo. Chciałabym móc powiedzieć ci znacznie więcej" - napisała na Facebooku Camila Banus, z którą aktor poznał się na planie "Dni naszego życia".

PRZECZYTAJ TEŻ: Zmarł producent telewizyjny Ryszard Sibilski. Ewa Bem w poruszających słowach żegna męża

Francisco San Martin z "Mody na sukces" żegnany przez fanów. Lawina komentarzy

Śmierć aktora poruszyła internautami. W mediach społecznościowych pojawiło się dużo komentarzy. "Wielka szkoda", "Niech spoczywa w pokoju", "Zdecydowanie za wcześnie", "Był świetnym aktorem", "Modlę się za jego rodzinę", "Dlaczego? Był taki młody" - czytamy w sekcji komentarzy na Facebooku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!