Na 20 stycznia zaplanowano ceremonię zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystości w rozpoczną się w godzinach popołudniowych polskiego czasu, a o godzinie 18 polityk zostanie oficjalnie mianowany głową państwa. Ivanka Trump w wieczór poprzedzający wydarzenie opublikowała instagramowy post. Rodzina wraz z zaproszonymi gośćmi spotkała się na uroczystej kolacji.

Ivanka Trump z mężem i dziećmi świętuje zaprzysiężenie ojca

Ivanka Trump jest jednym z pięciorga dzieci Donalda Trumpa. To córka polityka i jego pierwszej żony, zmarłej w 2022 roku Ivany Trump. Początkowo zajmowała się modelingiem, miała własną firmę odzieżową, tworzyła także biżuterię. W 2018 roku zakończyła poprzednie działalności i skupiła się na polityce. Dziś Ivanka Trump współpracuje blisko z ojcem i pełni m.in. funkcję jego doradczyni. Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest więc dla niej podwójnie ważnym momentem.

"Niezapomniany wieczór z kolacją przy świecach w przededniu zaprzysiężenia mojego ojca na 47. prezydenta" - napisała na Instagramie 19 stycznia. Do postu Ivanka Trump dodała rodzinne zdjęcia. Pozuje na nich ubrana w wieczorową, pokrytą błyszczącymi aplikacjami suknię Oscara de la Renty. Na ujęciach towarzyszy jej również mąż, przedsiębiorca Jared Kushner, a także trójka dzieci pary. Co ciekawe, pociechy Trump i Kushnera najprawdopodobniej spędzały ten ważny wieczór w domu. 14-letnia Arabella, 12-letni Joseph i 9-letni Theodore pozują do zdjęć ubrani w identyczne granatowe piżamy. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony. Jak podaje "Daily Mail", uroczysta kolacja odbyła się w National Building Museum w Waszyngtonie, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Elon Musk i Jeff Bezos.

CZYTAJ TEŻ: Melania Trump zlekceważona przed zaprzysiężeniem męża. Powiało chłodem

Carrie Underwood krytykowana za udział w zaprzysiężeniu Donalda Trumpa

Na ceremonię z okazji zaprzysiężenia Donalda Trumpa zaplanowano również występy artystów. Jedną z gwiazd, które mają pojawić się na wydarzeniu, jest wokalistka Carrie Underwood. Jeszcze przed ceremonią spadła na nią ogromna fala krytyki. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze nawołujące do bojkotu występów. "Mam nadzieję, że Carrie Underwood dostała sowitą zapłatę, bo jak sądzę, będzie to ostatni tak ważny występ w jej karierze" - napisał wokalista Cory A. Legendre. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

