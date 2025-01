David Lynch, czyli twórca "Twin Peaks" zmarł w wieku 78 lat, o czym dowiedzieliśmy się 16 stycznia. "Z głębokim żalem, my, jego rodzina, informujemy o odejściu człowieka i artysty, Davida Lyncha. Będziemy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym czasie. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. Ale jakby to powiedział David: 'miej oko na pączka, a nie na dziurę'. To piękny dzień ze złotym słońcem i błękitnym niebem" - czytaliśmy na Facebooku. Reżyser miał na koncie kultowe produkcje i wiele osiągnięć. Jednak nie jest tajemnicą, że był bohaterem wielu głośnych związków, z których doczekał się czworga dzieci.

David Lynch i jego małżonki. Cztery małżeństwa przeszły do historii

Pierwszą wybranką reżysera była malarka Peggy Lynch, z którą stanął na ślubnym kobiercu w w 1967 roku. Para doczekała się córki Jennifer Lynch. Siedmioletni związek niestety nie przetrwał próby czasu i małżonkowie postanowili wziąć rozwód. Drugą żoną Lyncha była Mary Fisk, z którą ma syna Austina Jacka Lyncha. Małżonkowie spotkali się na sali rozpraw osiem lat po ślubie. W mediach mówiono, że relacja rozpadła się przez niewierność reżysera, który romansował z aktorką Isabellą Rossellini. Trzecia ukochana Lyncha to reżyserka Mary Sweeney. Na początku była asystentką ds. montażu przy „Blue Velvet". Małżeństwo tej dwójki trwało zaledwie rok. Doczekali się syna Rileya Lyncha. Mimo wspólnej pasji nie mogli dojść do porozumienia. Ostatnią wybranką Lyncha była Emily Stofle, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2009 roku. Owocem związku jest Lula. Ta relacja też rozpadła się po 14 latach - w 2023 roku Stofle złożyła pozew rozwodowy, w którym skarżyła się, że mąż zaniedbuje opiekę nad córką. - Kiedy urodziłam Lulę, zniknął w swojej pracy. Zajął się tym, co uwielbia i z czego czerpie radość - przyznała Stofle w rozmowie z "The Guardian".

David Lynch o podejściu do rodziny: Nigdy tak naprawdę nie chciałem mieć dzieci

Sam zainteresowany przyznał w dawnej publikacji, że stawia pracę na pierwszym miejscu. Zdobył się także na brutalną szczerość. - Musisz być samolubny. To straszna rzecz. Nigdy tak naprawdę nie chciałem się żenić, nigdy tak naprawdę nie chciałem mieć dzieci. Niemniej jednak, jedna rzecz prowadzi do drugiej i tak się stało [...] Zrobiłem, co mogłem. Można było bardziej się postarać, to fakt, ale problemy zawsze się pojawiają - żalił się kilka lat temu David Lynch w "The Guardian".

