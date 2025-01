Victoria Beckham jest dumną mamą czwórki dzieci. Jej najstarszy syn, 25-letni Brooklyn jest mężem aktorki Nicoli Peltz, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2022 roku. 9 stycznia jego ukochana ukończyła 30 lat, obok czego nie mogła przejść obojętnie znana teściowa Peltz. Widać, że mają pozytywną relację.

Zobacz wideo Victoria Beckham i Nicola Peltz szaleją na plaży

Victoria Beckham świetnie się czuje w towarzystwie synowej. Filmik urodzinowy wszystko zdradza

Nie tak dawno mówiono, że Victoria Beckham i Nicola Peltz nie pałają do siebie sympatią. Nowe światło na relację celebrytek rzucił chociażby fakt, że najpierw Peltz złożyła teściowej życzenia na Instagramie. To jednak nie wszystko. Teraz widzimy, że Beckham odwdzięczyła jej się tym samym. Do sieci trafiło właśnie nagranie z plaży, na której celebrytki beztrosko pląsają przy zachodzie słońca. W pewnym momencie chwytają się za ręce i nie szczędzą sobie czułości. "Wszystkiego najlepszego. Bardzo cię kocham" - oznajmiła krótko znana projektantka. Ujęcia z nagrania znajdziesz w naszej galerii.

Zdaje się, że teściowa wraz z synową lubią od czasu do czasu podbić razem parkiet. Przypomnijmy, że 17 kwietnia 2024 roku Beckham obchodziła okrągłe, 50. urodziny, toteż zdecydowała się wyprawić huczną imprezę. Zabrakło na niej Nicoli Peltz, która jednak nie zapomniała o teściowej w najważniejszym dla niej dniu i pokusiła się o złożenie ciepłych życzeń za pośrednictwem Instagrama. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojej pięknej mil! Kocham cię bardzo i kocham być twoim partnerem tanecznym na zawsze" - napisała.

Nicola Peltz w 2022 roku poślubiła Brooklyna Beckhama. Wcześniej spotykała się m.in. z Justinem Bieberem

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham pobrali się 9 kwietnia 2022 roku. Ukochana najstarszego syna Beckhamów jest córką miliardera Nelsona Peltza i Claudii Heffner Peltz. Pochodzi z bardzo zamożnej rodziny, a jej ojciec posiada majątek szacowany na 1,6 miliarda dolarów. Poza karierą modelingową rozwija się także jako aktorka. Nie każdy jednak wie, że przed związaniem się z Brooklynem, Nicola spotykała się m.in. z Justinem Bieberem, Anwarem Hadidem i Paulem Kleinem.