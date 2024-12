Jennifer Lopez ma za sobą głośne rozstanie z Benem Affleckiem i chociaż w ostatnim czasie media znów dywagowały, że gwiazdorska para może do siebie wrócić, teraz latynoska diwa była widziana w popularnym kurorcie w Aspen. Paparazzi wypatrzyli, że w tym samym czasie był tam też Kevin Costner.

REKLAMA

Zobacz wideo Vanessa Alexader skomentowała głośne rozstanie Dody i Pachuta

Kevin Costner ma za sobą trudny rozwód. Jest gotowy na nową relację?

Co ciekawe, zarówno Lopez, jak i Costner mają za sobą głośne rozstania. Gwiazdor "Bodyguard" w 2004 roku poślubił modelkę Christine Baumgartner, z którą doczekał się dwóch synów i córki. Żona Costnera wniosła do sądu pozew o rozwód w 2023 roku. Zmagania o kwestie finansowe trwały długo, zwłaszcza te dotyczące alimentów, ale ostatecznie aktorowi i modelce udało się dojść do porozumienia w tej kwestii. Od czasu rozstania z Costnerem Christine Baumgartner spotyka się z Joshem Connorem. Kevina Costnera zagraniczna prasa przez jakiś czas łączyła z piosenkarką Jewel, ale on sam zdementował te plotki. W czerwcu 2024 roku, w rozmowie z magazynem People stwierdził też, że jest już gotowy na nowy związek. - Myślę, że każdy chciałby być zakochany. To wiąże się z tak dobrym uczuciem. Może trzeba to zdefiniować w inny sposób, ale tak, podoba mi się sama myśl o takiej możliwości - powiedział Costner.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Jennifer Lopez i Ben Affleck zawiesili broń? Jest kolejny dowód

J.Lo bawiła się w klubie w towarzystwie Kevina Costnera. To wywołało wiele plotek

Na zdjęciach, które trafiły do sieci, możemy dostrzec, że Jennifer Lopez świetnie się bawi i spędza czas z gronem przyjaciół, a także Kevinem Costnerem. Filmowe gwiazdy zostały zauważone w popularnym klubie Kemo Sabe w Aspen, w stanie Kolorado. 55-letnia Lopez śmiała się i popijała modne drinki. Celebrytka miała na sobie przytulny golf, a włosy związała w kok. Obecni na miejscu fotografowie niezbyt jej przeszkadzali, ale w pewnym momencie zawadiacko pokazała im język. 69-letni Costner sprawiał natomiast wrażenie wyluzowanego i odprężonego. Wygląda na to, że aktorzy mają już za sobą trudne chwile związane z rozstaniami i są gotowi na nową relację.