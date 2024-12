Keanu Reeves to jeden z najpopularniejszych aktorów w Hollywood. O ile na scenie od lat wiedzie prym, to bardzo długo nie układało mu się w życiu prywatnym. Reeves ma za sobą traumatyczne doświadczenia. Najpierw stracił dziecko, a następnie żonę, która zginęła w wypadku samochodowym. Mimo trudnych przeżyć zawsze starał się podchodzić optymistycznie do życia. - Nieważne, co ci się przytrafi w życiu, jesteś w stanie to pokonać! Życie jest warte przeżycia - wspomniał w jednym z wywiadów. Kilka lat temu aktor w końcu znalazł sobie partnerkę. W 2019 roku pojawił się na uroczystej gali LACMA Art+Film w Los Angeles z nową ukochaną u boku. Alexandra Grant to artystka i filantropka. Mimo że para unika rozgłosu, ostatnio pojawiła się razem na jednej z filmowych premier.

Keanu Reeves z ukochaną na czerwonym dywanie. Taki widok to rzadkość

16 grudnia Keanu Reeves pojawił się w TCL Chinese Theatre w Hollywood na premierze filmu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", w którym aktor użycza głosu postaci Shadowa. Na wydarzenie przybył ze swoją ukochaną. Reeves był ubrany w ciemny garnitur i czerwono-niebieski krawat, a jego partnerka postawiła na mieniące się w blasku fleszy cekiny. Aktor w rozmowie z "Entertainment Tonight" przyznał, że jest wdzięczny, że ukochana towarzyszy mu w trudnych momentach.

Wystroiliśmy się jak nigdy. Wyjście z auta było zarówno ekscytujące, jak i ekstremalnie stresujące. To był wyjątkowy dzień, aby spędzić go u swojego boku

- powiedział. Reeves przyznał, że oniemiał, kiedy zobaczył ukochaną w wieczorowym stroju. "Moje serce się raduje" - dodał. Wspólne zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Keanu Reeves po latach w końcu znalazł miłość. Para poznała się w dojrzałym wieku

Keanu Reeves i Alexandra Grant poznali się w 2009 roku podczas jednej z proszonych kolacji. To właśnie na uroczystej gali LACMA Art+Film w Los Angeles para ujawniła się ze swoim związkiem. Grant w jednym z wywiadów otworzyła się na temat swojego męża. Stwierdziła, że fajnie jest zakochiwać się w dojrzałym wieku, bo można skupić się zarówno na pielęgnowaniu tego uczucia, jak i na swojej karierze zawodowej.