Donald Trump ma pięcioro dzieci - trzech synów i dwie córki. Najmłodszy z gromadki i jedyny syn Trumpa z aktualnego małżeństwa z Melanią niedawno wyfrunął z gniazda. I to nie byle gdzie, ale do Nowego Jorku. Tam 18-letni Barron podjął w tym roku naukę biznesu w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Jak wiadomo, młody mężczyzna nie może czuć się nigdzie anonimowo. Teraz jeden ze studentów wygadał się, jaki syn prezydenta jest na co dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Joe Biden ułaskawił syna. To woda na młyn Donalda Trumpa i Republikanów

Syn Donalda Trumpa jest gwiazdą uczelni? Student wyznał, jaki jest Barron

Jeden ze studentów z otoczenia Barrona został zapytany o to, jak zachowuje się syn prezydenta USA z dala od blasku fleszy. Nie zaskakuje fakt, że jest popularny. Jednak największe wrażenie robi na płci pięknej i może liczyć na wianuszek dziewczyn wokół siebie. - Z pewnością jest kobieciarzem. Jest naprawdę popularny wśród kobiet - powiedziało źródło People.com.

Jest wysoki i przystojny. Wielu ludzi uważa, że jest całkiem atrakcyjny. Nawet liberałowie tacy jak on

- dodał informator portalu. Po raz pierwszy Barron został zauważony na uczelni we wrześniu, kiedy towarzyszyli mu ochroniarze z Secret Service. Rodzice 18-latka długo ukrywali, gdzie dokładnie Barron będzie studiował, a było to przyczyną wielu plotek i medialnych doniesień. Jeszcze w wakacje Donald Trump powiedział w wywiadzie dla "New York Post", że syn zamierza iść do dobrej szkoły w Nowym Jorku. Z kolei Melania Trump w telewizji Fox News została zapytana o to, jak znosi fakt, że jej jedyne dziecko wyjechało. - Nie mogę powiedzieć, że jestem osobą, której dziecko opuściło dom. Nie czuję się tak. To była jego decyzja, żeby tu przyjechać, że chce być w Nowym Jorku, studiować w Nowym Jorku i mieszkać w swoim domu, i ja to szanuję - powiedziała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dua Lipa zabrała głos ws. twórczości Olgi Tokarczuk. Konkret

Barron Trump odezwał się i... podbił internet

Barron Trump aktywnie uczestniczył w kampanii ojca w wyborach prezydenckich. Często jeździł z rodzicami na spotkania i rozmawiał z ludźmi za kulisami. Niektórzy mówili nawet, że to dzięki nastolatkowi Trump zwyciężył. Jednak dopiero kiedy jedno nagranie trafiło na TikToka, internet oszalał. Świat usłyszał głos 18-latka, który internauci uznali za "identyczny jak ojca". Szybko został okrzyknięty "Donaldem 2.0". ZOBACZ TEŻ: Rozenek czeka rozłąka z kolejnym synem. 14-letni Tadeusz wyprowadza się z domu