Choć może się wydawać, że fani "Mam talent!" widzieli już wszystko, program cały czas nie przestaje zaskakiwać. Dowód na to mieliśmy w 19. sezonie amerykańskiej wersji talent show, która emitowana była jesienią tego roku. Do programu zgłosił się dziewięcioletni Journeyy Belton, który zachwycił niezwykłą muzyczną wrażliwością.

Dziewięciolatek w "Mam talent!" zaśpiewał oryginalną piosenkę. Jurorzy oniemieli

Journeyy pojawił się na scenie z pianinem i zaprezentował oryginalną piosenkę zatytułowaną "Paradise". Za kulisami wspierali go dumni i nieukrywający wzruszenia rodzice. Niezwykły, wyszkolony głos chłopca, interpretacja utworu, jak i umiejętność gry na instrumencie, poruszyły wszystkie zebrane w studiu osoby. Tuż po jego występie wszyscy, włącznie z jurorami, zebrali się na równe nogi, a dziewięciolatek otrzymał owacje na stojąco. - Jestem z ciebie dumna, masz przepiękny głos - mówiła Heidi Klum. - Uwielbiam twoją muzykę, uwielbiam ciebie. Już jesteś wielką gwiazdą - dodała Sofia Vergara. Bez zaskoczeń Journeyy otrzymał cztery razy tak i przeszedł do kolejnego etapu.

Choć opinie jurorów były bez wątpienia bardzo pozytywne, wielu widzów show było rozczarowanych tym, jak zareagowali na występ dziewięciolatka. Byli zdumieni, że chłopiec nie otrzymał tzw. złotego przycisku. To wyróżnienie, które automatycznie pozwala przejść uczestnikowi do etapu występów na żywo. "Fakt, że ten dzieciak napisał piosenkę w jego wieku, jest niesamowity. Ludzie nie rozumieją, jak trudno jest skomponować coś takiego", "To jest po prostu wspaniałe. Ten chłopiec będzie w przyszłości drugim Bruno Marsem, o ile nie osiągnie jeszcze większego sukcesu", "To jest muzyczny geniusz" - czytamy w komentarzach.

Journeyy robi karierę poza programem

Sporym zaskoczeniem okazał się również fakt, że mimo tak ciepłego przyjęcia, Journeyy dość szybko zakończył przygodę z programem. Awansował do kolejnego etapu, jednak zabrakło mu głosów i odpadł z "Mam talent!" w ćwierćfinale. Jego muzyczna kariera na tym się jednak nie zakończyła. Journeyy ma konta w mediach społecznościowych, które w jego imieniu prowadzą rodzice. Na TikToku, gdzie obserwuje go ponad 300 tys. osób, pojawiają się jego własne utwory, ale także covery znanych przebojów. Co więcej, jego piosenki, w tym "Paradise", z którym wystąpił na przesłuchaniu "Mam talent!", dostępne są w serwisach streamingowych.