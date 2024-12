O Jay-Z w ostatnich dniach zrobiło się głośno. Raper stracił w oczach wielu fanów, kiedy wypłynęło oskarżenie dotyczące gwałtu na 13-letniej dziewczynie. Rzekoma ofiara twierdzi, że do przemocy miał dopuścić się Diddy, ale w tej sytuacji uczestniczyć miał także mąż Beyonce, który błyskawicznie wydał oświadczenie. Jak skomentował te niepokojące wieści? - Są tak odrażające, że błagam was o złożenie skargi karnej, a nie cywilnej! Ktokolwiek popełniłby takie przestępstwo wobec nieletniej, powinien zostać zamknięty, prawda - powiedział NBC. - Popełniasz ogromny błąd, twierdząc, że wszyscy "celebryci" są tacy sami. Nie jestem z tego świata. (...) Nie gram w tego typu gry. Mam bardzo surowe zasady i honor. Chronię dzieci - dobitnie podsumował. Część internautów już zaczęła twierdzić, że medialny wizerunek Jay-Z upada. On sam robi co może, by odsunąć od siebie oskarżenia, o czym świadczy jego ostatnia aktywność.

Jay-Z z Beyonce i dzieckiem na ściance. W tle skandal

Wielu celebrytów w obliczu skandalu wycisza się medialnie. Jay-Z postanowił zrobić inaczej. Zaledwie dzień po wpłynięciu szokującego oskarżenia, wybrał się na premierę filmu "Mufasa: Król Lew" z Beyonce (rzekomo siejącą postrach za granicą wśród największych gwiazd) oraz z 12-letnią Blue Ivy Carter. Co więcej, do tego grona dołączyła mama Beyonce, czyli Tiny Knowles. Rodzina zapozowała na ściance, ponieważ sama Beyonce użyczyła swojego głosu w bajce, podobnie jak jej córka. Gwiazda pękała z dumy, o czym napisała na Instagramie. "To jest twój wieczór. Ciężko pracowałaś i wykonałaś tak piękną pracę, jako głos Kiary. Twoja rodzina nie mogłaby być bardziej dumna. Nie przestawaj błyszczeć" - czytamy wpis piosenkarki.

Cała rodzina postawiła tego wieczoru na kreacje wieczorowe. 12-letnia Blue Ivy miała na sobie złocistą suknię balową bez ramion, sięgającą do samej ziemi. Jej mama z kolei postawiła na połączenie czerni i złota z dekoltem i wycięciem na nogę, a babcia wybrała klasyczny, czarny zestaw ze złotym paskiem. Jay-Z pojawił się natomiast w ciemnym garniturze. Do zdjęć pozował z poważnym wyrazem twarzy, za to Beyonce zdobyła się na szeroki uśmiech.

Teściowa Jay-Z przyszła na premierę. Wcześniej "odniosła" się do oskarżeń

Skandal dotarł oczywiście do całej rodziny muzyka. Mama Beyonce zaskoczyła ostatnio internautów poprzez pewien ruch na Instagramie. Chodzi o polubienie wpisu ABC 7 Chicago News, który dotyczył skandalu z udziałem Diddy'ego i Jay-Z. "Pani Tina Knowles lubi ten post?" - zapytał spostrzegawczy internauta. "Polubione przez Tinę Knowles. Ona musi coś wiedzieć", "Ciekawe, co może być na rzeczy? Może po prostu go nie lubi?" - dziwili się inni. Niektórzy sądzą jednak, że to był przypadek... A wy?