Mimo wielkiej sławy, ogromnej liczby nagród i statusu jednej z najlepszych aktorek naszych czasów Meryl Streep wiedzie zaskakująco "zwykłe" życie. Przez wiele lat w Hollywood stawiano za wzór małżeństwo gwiazdy z rzeźbiarzem Donem Gummerem, którego poślubiła w 1978 roku. Relacja pary przetrwała bowiem niemal 40 lat. Choć niewątpliwie połączyło ich prawdziwe uczucie, Gummer nie był pierwszą wielką miłością Meryl Streep.

Pierwszego ukochanego Meryl Streep zabrała choroba

Jak wspomina artykuł opublikowany przez nypost.com, Meryl Streep poznała Johna Cazale w 1976 roku na castingu do sztuki "Miarka za miarkę". Obydwoje zostali w niej obsadzeni, a między parą błyskawicznie narodziło się uczucie. Nie zwlekali także z przejściem na kolejny etap związku. Streep szybko wprowadziła się do mieszkania ukochanego na Manhattanie. Szczęście pary nie trwało jednak długo. W 1977 roku Cazale usłyszał diagnozę - rak płuc. Choroba została wykryta w zaawansowanym stadium, a do tego nowotwór rozprzestrzenił się na inne narządy. Meryl Streep ze względu na zobowiązania zawodowe początkowo nie mogła być przy ukochanym tak często, jak chciała. Gdy zakończyła zdjęcia do serialu "Holocaust", zawiesiła dalszą pracę i przez pięć miesięcy zajmowała się chorującym Cazale. Mimo starań lekarzy choroba nie ustąpiła. Aktor zmarł 13 marca 1978 roku.

Meryl Streep przez lata zdołała ukryć rozstanie z mężem

Jak donosi "People", krótko po śmierci ukochanego Meryl Streep musiała opuścić jego mieszkanie. O pomoc w przeprowadzce poprosiła brata, a ten zabrał ze sobą znajomego. W taki sposób aktorka poznała Dona Gummera. Pół roku po śmierci Johna Cazale para stanęła na ślubnym kobiercu. Wiele osób podejrzewało wówczas, że związek z Gummerem jest dla aktorki wyłącznie odskocznią i próbą zapomnienia o ukochanym. Ale Streep udowodniła wszystkim, że się mylą. Ona i Gummer doczekali się w sumie czwórki dzieci - Henry'ego (1979), Mary, znanej jako "Mamie" (1983), Grace (1986) i Louisy (1991). Meryl Streep i Don Gummer spędzili razem niemal 40 lat. Co więcej, rozpad małżeństwa aktorce bardzo długo udało się ukryć przed mediami. Dopiero w 2023 roku rzecznik Streep potwierdził, że ona i jej mąż od sześciu lat są w separacji.