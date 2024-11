Matthew Byars współpracował z wieloma znanymi osobami. Mężczyzna został przedstawiony widzom reality show stacji Bravo "The Real Housewives of Potomac" podczas trzeciego sezonu serialu przez gwiazdę Karen Huger. Przekazano tragiczne informacje. Popularny menedżer gwiazd nie żyje. Kulisy jego śmierci wstrząsają.

Zmarł 37-letni menedżer gwiazd. Ujawniono przyczynę śmierci

Matthew Byars prowadził konto w mediach społecznościowych, a ostatni post zamieścił 21 lipca zeszłego roku. Mężczyzna pojawiał się również w reality show "The Real Housewives of Potomac". 21 listopada do mediów wypłynęła informacja o jego tragicznej śmierci. Do tragedii doszło w stanie Maryland, a służby ujawniły przyczynę zgonu. "Umarł w wyniku licznych obrażeń tępym narzędziem. To było samobójstwo" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Bliska znajoma menedżera, która wprowadziła go do realty show, publicznie po pożegnała. "Zawsze będę pamiętać Matta jako promiennego, współczującego 17-latka, którego poznałam wiele lat temu. Jego prawdziwe serce i nieograniczona energia podnosiły na duchu wszystkich wokół niego. Matt był nie tylko ukochaną osobą w 'Real Housewives of Potomac' i społeczności Bravo, ale także zdeterminowanym młodym mężczyzną silnie związanym z rodziną Huger - przekazała "People" pogrążona w żałobie Karen Huger.

Melissa Gorgi znana z "The Real Housewives of New Jersey" także zamieściła post dedykowany przyjacielowi. "Dlaczego mi nic nie powiedziałeś, Matt? Mam złamane serce. Twoja osobowość była zaraźliwa. Twoje żarty – zawsze miałeś je na podorędziu. Powinieneś był uprawiać stand-up – wiem, że to było twoje marzenie" - zaczęła.

Serce mnie boli, Matt, bo na początku tego tygodnia mi nie powiedziałeś. Wiem, że życie jest ciężkie - wiem. (...) Żałuję, że nie mogłam cię uratować

- napisała w emocjonalnych słowach celebrytka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.