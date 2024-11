Nie żyje koreański aktor Song Jae-lim. Miał 39 lat

Song Jae-lim został znaleziony we własnym mieszkaniu przez przyjaciela, który zamierzał tego dnia zjeść z nim obiad. Funkcjonariusze policji z Seulu Seongdong przekazali mediom, że na miejscu zdarzenia nie wykryto żadnych dowodów przestępstwa. Poinformowano także o znalezionej notatce.

Nie żyje południowokoreański aktor Song Jae-lim. Rodzina nie chciała sekcji zwłok

Jak informuje CNN, policja przekazała, że zbada przyczynę śmierci zgodnie ze standardowymi procedurami. - Nasze wstępne dochodzenie do tej pory nie wykazało żadnych oznak działalności przestępczej- powiedziała policja stacji CNN. - Ponieważ rodzina nie chciała sekcji zwłok, przystąpimy do przekazania ciała zmarłego pod opiekę rodziny - dodali funkcjonariusze.

Niepokojące doniesienia o południowokoreańskich gwiazdach

Song Jae-lim urodził się w 1985 roku. Jego telewizyjna kariera zaczęła się od roli w dramacie "Aktorki". Uznanie zdobył za sprawą występu w filmie "Moon Embracing the Sun" z 2012 roku. Sławę przyniósł mu także występ w reality show "We Got Married". Ostatnią rolę zagrał w musicalu "La Rose de Versailles". Aktora na Instagramie obserwowało ponad 400 tysięcy użytkowników. Ostatni post, dodany 23 stycznia, zebrał ponad 66 tysięcy polubień. Komentarze na koncie jaelim_song zostały jednak wyłączone.

W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej przypadków śmierci wśród gwiazd K-popu i K-dramy. W ubiegłym roku, w wieku 25 lat, zmarł członek boysbandu ASTRO, Moon Bin. W 2019 roku zmarła aktorka i piosenkarka Sulli, która także miała 25 lat. A członek boysbandu SHINee Kim Jong-hyun miał 27 lat, gdy znaleziono go martwego w swoim mieszkaniu. Według komentatorów świadczy to o narastającym problemie w kwestii zdrowia psychicznego i presji w branży rozrywkowej w Korei Południowej.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.