Jennifer Lopez ma dwoje dzieci z byłym mężem, Marcem Anthonym. Bliźniaki Emme i Max przyszły na świat w 2008 roku. Choć ich rodzice nie są już razem, z powodzeniem wspólnie wychowują swoje pociechy, dzieląc się opieką nad nimi. Zarówno Emme jak Maxa można czasem zobaczyć u boku popularnych rodziców. Ostatnio Lopez wybrała się na premierę filmu "Wicked" wraz z Emme, które identyfikuje się jako osoba niebinarna.

Zobacz wideo Jennifer Lopez pokazała nagrania z mamą

Jennifer Lopez zapozowała z niebinarnym dzieckiem. Ma już 16 lat

Jennifer Lopez wybrała się na specjalny pokaz filmu "Wicked" w Los Angeles wraz ze swoim niebinarnym dzieckiem. 16-letnie Emme przeszło wyraźną przemianę. Jego głowę zdobi gęsta czupryna, natomiast styl można określić jako luźny - w dniu premiery miało na sobie wzorzystą koszulę i czarne spodnie. Wygląda na to, że Emme wraz z mamą świetnie spędzili czas. Zdjęcie, na którym widzimy Jennifer wraz z Emme pojawiło się na InstaStories piosenkarki. "Wicked! We loved it" [tłum. "Wicked! Bardzo nam się podobało] - podpisała ujęcie, dając tym samym do zrozumienia, że film także przypadł im do gustu. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii.

Jennifer Lopez ogłosiła, że jej dziecko jest niebinarne

Wcześniej Emme pojawiło się u boku mamy także przy okazji jej koncertów. W 2020 wystąpiło wraz z Lopez na finale Super Bowl. Dwa lata później, w 2022 roku, podczas jednego z koncertów. Gdy J.Lo zapowiadała wspólny występ, dała do zrozumienia, że Emme jest niebinarne i użyła zaimka "they" - tym samem podkreślając, że jej dziecko nie identyfikuje się z żadną płcią. - Ostatni raz, gdy występowaliśmy razem na wielkim stadionie takim jak ten, poprosiłam, żeby [Emme] śpiewało ze mną cały czas, ale nie chciało. Więc to dla mnie wyjątkowy moment, ponieważ [dziecko] jest bardzo, bardzo zajęte, ma zarezerwowane terminy i jest niesłychanie drogie - zapowiedziała wspólny występ z Emme.