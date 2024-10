To się źle zestarzało! Taylor Swift chciała pójść na studniówkę z Diddym

Od jakiegoś czasu głośno jest o P. Diddym. Raper został zatrzymany przez FBI. Przebywa w więzieniu i nie może zostać zwolniony za kaucją. Akt oskarżenia Diddy'ego liczy aż 14 stron. Przedstawiono mu zarzuty m.in. o handel ludźmi w celach seksualnych oraz przestępstwa związane z bronią palną. Media stale docierają do nagrań ze słynnych imprez rapera i sprawdzają osoby, które przyjaźniły się z Diddym. Czy do tego grona należy Taylor Swift? Stare wideo z udziałem celebrytki stało się hitem w mediach.

Taylor Swift wymieniła osoby, z którymi chciała pójść na studniówkę. Wspomniała m.in. o Katy Perry i Diddym

W 2011 roku Taylor Swift wystąpiła w programie "Rachael Ray". Klip z wywiadu stał się obecnie bardzo popularny ze względu na słowa, które wówczas wypowiedziała piosenkarka. Swift miała zdecydować, z kim chciałaby pójść na studniówkę. Wybrała grupę celebrytów, w której znalazła się m.in. Katy Perry. - Z Katy byłaby po prostu świetna zabawa. Ona jest po prostu szalona i spontaniczna - mówiła wokalistka. Na tym jednak nie koniec. Taylor Swift wypaliła przed kamerami, że chętnie wybrałaby się na bal z P. Diddym. Zaczęła go wychwalać. - Diddy zawsze był dla mnie bardzo miły. Fajnie byłoby być z nim w grupie na balu maturalnym - mówiła. Prowadząca wtrąciła się do jej wypowiedzi. - On jest dżentelmenem, prawda? On jest uroczym dżentelmenem - mówiła prowadząca Rachael Ray.

Internauci komentują słowa Taylor Swift. "To się źle zestarzało"

Słowa Taylor Swift o P. Diddym wywołały niemałe kontrowersje. Internauci rozpisują się o tym, jak bardzo zszokowała ich wypowiedź wokalistki. "To się źle zestarzało", "Obrzydliwe", "Bardzo ciekawe" - pisali internauci na platformie X. Niektórzy użytkownicy zaczęli bronić Taylor Swift. "Przecież to stare nagranie, na pewno nie wiedziała o jego przestępstwach" - czytamy. Myślicie, że wokalistka była świadoma tego, co działo się na imprezach Diddy'ego? Dajcie znać w sondzie na dole strony.