Dermot Mulroney to amerykański aktor, który przez lata wystąpił w wielu produkcjach. Zaczynał od mniejszych ról w "Grzechu niewinności" czy "Tacie". Jego kariera nabrała tempa dzięki występom w "Młodych strzelbach" oraz "Mój chłopak się żeni". Aktor ma na koncie wiele wyróżnień. W 1992 roku zdobył nagrodę Golden Space Needle za rolę w dramacie "Dokąd zawiedzie cię dzień". Fanki Dermota Mulroneya doceniały go nie tylko za umiejętności, ale także fizjonomię. Nic w tej kwestii się nie zmieniło.

Dermot Mulroney dodaje zdjęcia, a fanki szaleją. "Najprzystojniejszy mężczyzna na całym świecie"

Mimo upływu lat Dermot Mulroney wciąż prezentuje się bardzo dobrze. Jego włosy pokryła siwizna, ale uśmiech pozostał ten sam. Nic więc dziwnego, że grono wielbicielek wciąż zachwyca się wyglądem aktora i wychwala go w mediach społecznościowych. "Zawsze przystojny", "Mój ulubiony", "Uwielbiam go", "Najprzystojniejszy mężczyzna na całym świecie", "Wyglądasz dobrze i niezwykle przystojnie" - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu aktora. Chcecie zobaczyć, jak obecnie wygląda Dermot Mulroney i przekonać się, czy fanki mają rację? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie jego zdjęcia.

Dermot Mulroney jest po rozwodzie. Zakochał się w piosenkarce

Dermot Mulroney ma za sobą rozwód. Zakochał się w piosenkarce

Dermot Mulroney ma za sobą rozwód, ale odnalazł szczęście u boku wokalistki Primy Apollinaare. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, ale bardzo chronią ich prywatność. W jednym ze wspólnych wywiadów opowiedzieli o tym, jak lubią razem spędzać czas. "Wszyscy lubimy razem śpiewać karaoke i oboje bardzo lubimy muzykę. (...) Oczywiście z mężem gramy cały czas w domu. Wszyscy gramy na instrumentach. Mamy harfy, gitary, ukulele, pianina, cokolwiek. Więc wszyscy jesteśmy muzykami, ale to, że faktycznie robimy to razem, jest bardzo satysfakcjonujące" - mówiła Prima w rozmowie z portalem Entertainment Weekly. Dermot Mulroney dodał, że on i jego żona są "trochę ukrytą parą z Hollywood".