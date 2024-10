To on wystąpi na gali MTV EMAs. Fanki będą piały z zachwytu

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna gala rozdania nagród MTV Europe Music Awards. Organizatorzy właśnie ujawnili pierwsze nazwiska światowych gwiazd, które wystąpią 10 listopada w Manchesterze. Fanki kanadyjskiego artysty już są zachwycone.

Shawn Mendes na gali MTV EMAs. Jego piosenki biją rekordy popularności

Okazuje się, że na gali MTV EMAs wystąpi Shawn Mendes. To jeden z najpopularniejszych gwiazdorów współczesnej sceny pop. Mendes sam jest laureatem czterech statuetek MTV EMAs z 2017 roku. Piosenkarz ma na koncie już cztery albumy i takie przeboje jak: "Treat You Better", "Mercy", "Monster" czy "Senorita". Ten ostatni hit nagrał ze swoją ówczesną partnerką Camilą Cabello. 15 listopada na rynku ukaże się kolejna płyta piosenkarza, zatytułowana po prostu "Shawn". Występ podczas gali MTV będzie więc przedsmakiem dla fanów przed premierą nowego krążka.

Alfie z "Emily w Paryżu" też pojawi się w Manchesterze

Na gali w Manchesterze pojawią się także artyści, którzy w ostatnich latach są prawdziwymi odkryciami w branży muzycznej. Będą to: Benson Boone, RAYE, Teddy Swims i zespół The Warning. Zdjęcia artystów, którzy wystąpią na gali MTV EMAs znajdziecie w galerii na górze strony. Nie zabraknie też gwiazd wśród muzyki i kina wśród wręczających. Do tej pory organizatorzy ujawnili, że będą to m.in.: Aaron Taylor-Johnson, LL Cool J, Gavin Rossdale, Jodie Turner-Smith i Lucien Laviscount. Ten ostatni z pewnością jest znany polskim widzom, dzięki roli Alfie'ego w produkcji "Emily w Paryżu".

To oni powalczą o nagrody MTV EMAs. Zalewski zmierzy się z Zawiałow

Wśród artystów, którzy w tym roku zostali nominowani do nagród MTV EMAs najwięcej, bo aż siedem szans na statuetki ma Taylor Swift. Po pięć nominacji otrzymały: Ariana Grande, Billie Eilish i Charlie XCX. Jak przy okazji każdej z gal MTV EMAs szanse na statuetkę mają także polscy artyści. W tym roku rywalizują o nią: Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, Kacperczyk oraz Pro8l3m. Gala będzie transmitowana na żywo 10 listopada od 21:00 na antenie MTV Polska.