Córka Clinta Eastwooda aresztowana. W tle przemoc domowa

Clint Eastwood dał się poznać jako wyjątkowy aktor i reżyser. Nie da się ukryć, że cały świat zna "Gran Torino", "Przemytnika" i "Za garść dolarów". To tylko niewielka część filmów, dzięki którym mężczyzna stał się prawdziwym gwiazdorem. Zdobywca czterech Oskarów i czterech Złotych Globów ma już 94-lata. Wydawać by się mogło, że Clint nie ma zbyt wielu powodów do zmartwień. Ostatnio jednak doszło do niezwykle przykrej sytuacji. Córka Eastwooda, Francesca Eastwood, została aresztowana. W tle sytuacji pojawiła się przemoc domowa.

Córka Clinta Eastwooda została aresztowana. O co oskarżono Francescę Eastwood?

Clint Eastwood jest ojcem siedmiorga dzieci. Jedna z jego córek została aresztowana w sobotę 12 października. Jak się okazało, Francesca Eastwood miała spowodować przestępstwo. Jak przekazał zagraniczny portal TMZ, kobietę zabrała policja, po tym jak ta miała dopuścić się fizycznej napaści na swojego partnera podczas podróży przez Beverly Hills. Według zagranicznych źródeł, chłopak kobiety miał zadzwonić po odpowiednie służby, gdy "kłótnia zamieniła się w bójkę". Mężczyzna również pojechał na posterunek policyjny, gdzie funkcjonariusze mieli zauważyć widoczne obrażenia na jego ciele. Francesca została oskarżona o przemoc domową. 31-latka była zmuszona wpłacić kaucję, aby opuścić areszt. Kwota wynosiła 50 tysięcy dolarów, czyli około 197 tysięcy złotych.

Clint Eastwood ma nową partnerkę. Dwa miesiące wcześniej pożegnał byłą ukochaną

Jeszcze niedawno pojawiły się informacje o śmierci partnerki Clinta Eastwooda, Christiny Sandery. Kobieta zmarła w wieku 61 lat. Według portalu "New York Post", który powołał się na przedstawiciela Departamentu Zdrowia Hrabstwa Monterey, donosił, że kobieta miała atak serca. "Była cudowną, troskliwą kobietą i będzie mi jej bardzo brakować" - podkreślał wówczas aktor. Jak się jednak okazało, portal radaronline.com doniósł, że mężczyzna ma już nową partnerkę. Zauważono go z tajemniczą kobietą w jednym z hoteli. "Eastwood ma już 94 lata i wie, że musi w pełni cieszyć się z życia. Chce mieć partnerkę. Swoją nową miłość już przedstawił wąskiemu gronu" - mówiło portalowi anonimowe źródło. Bliska osoba z otoczenia gwiazdora przyznała, że cieszy się, że Eastwood ma przy sobie nową osobę. Jej zdaniem izolacja nie byłaby wskazana.

