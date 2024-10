Niedawno Sean Combs, znany jako Diddy, został zatrzymany przez FBI. Siedzi w areszcie Metropolitan Detention Center na Brooklynie. Jak wynika z akt sprawy, jest oskarżany o "stworzenie przedsiębiorstwa przestępczego, którego członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami, przekupstwem i utrudnianiem wymiaru sprawiedliwości". Raper bardzo chciałby wyjść na wolność, ale mimo prób i propozycji kaucji nie wyrażono na to zgody. To jednak nie przeszkadza mu w byciu aktywnym w mediach społecznościowych.

Nowy post w mediach społecznościowych. P. Diddy'ego. "Tatuś cię kocha"

Na instagramowym profilu P. Diddy'ego pojawił się nowy post z okazji urodzin jego córki Love. Opublikowano kilka zdjęć, które zostały opatrzone opisem z życzeniami. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Wszystkiego najlepszego kochanie! Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego Love. Tatuś cię kocha" - czytamy. Prawdopodobnie post został zamieszczony przez osobę z bliskiego otoczenia rapera. Sam P. Diddy ma utrudniony kontakt z krewnymi. Jak podaje magazyn People, niedawno Combs "mógł krótko porozmawiać przez telefon z członkami rodziny i swoimi dziećmi".

Mama P. Diddy'ego zabrała głos. "To rozdzierające serce"

Mama Diddy'ego zabrała głos. "To rozdzierające serce"

Mama Diddy'ego przekazała za pośrednictwem adwokatki Natalie Figgers emocjonalne oświadczenie. Kobieta zawzięcie broni swojego syna i nie wierzy, że popełnił czyny, o które jest oskarżany. "To rozdzierające serce widzieć, jak mój syn jest osądzany nie za prawdę, ale za narrację stworzoną z kłamstw. Bycie świadkiem czegoś, co wydaje się publicznym linczem na mojego syna, zanim miał okazję udowodnić swoją niewinność, jest bólem zbyt trudnym do opisania słowami. Jak każdy człowiek, mój syn zasługuje na swój dzień w sądzie, aby w końcu udowodnić swoją niewinność" - przekazała.